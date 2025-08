“Hay jugadores en Millonarios que no se dan cuenta de la institución en la que están”: Andrés Cadavid

Andrés Felipe Cadavid habló en La Polémica de Caracol Radio sobre la actualidad de Millonarios. El cuadro capitalino suma tres derrotas consecutivas en Liga y, a pesar de tener dos partidos pendientes, es colero de la Liga 2025-II sin unidades ni goles a favor.

“Yo digo que Millonarios tiene un técnico que sabe enseñar, tiene jugadores que tiene la manera de sacar esto adelante. Yo he estado en esos momentos y me han dado palo... Hay jugadores líderes, pero de pronto, por circunstancias que uno no sabe, están en una zona de confort”, empezó diciendo el exfutbolista antioqueño.

En su opinión, lo que hace falta al interior del equipo es que los jugadores “se pongan coloraditos” y en una reunión interna se digan todo lo que les molesta del otro. Después de eso, es importante hacer las pases con la hinchada y a partir de allí “unir a toda una institución”. “Cuando quedé campeón, fue con proyectos así”, explicó.

Asimismo, aclaró que la situación la mejoran los mismos futbolistas, teniendo en cuenta que David González, como entrenador, “da excelentes formas de jugar” y como prueba de ello “mire como terminó el equipo el torneo pasado”.

Crítica al plantel de Millonarios

A modo de crítica, Andrés Felipe Cadavid, que fue capitán campeón y llegó a convertirse en referente de Millonarios, indicó que hay futbolistas de la plantilla “que no se dan cuenta de la institución en la que están” y no entienden que la posibilidad de jugar en un equipo grande es única.

“Hay jugadores que no se dan cuenta de la institución en la que están, esto es Millonarios, es un equipo grande. En un año o seis meses que se acaba el contrato, se darán cuenta de que nuca más volverás a Millonarios. Uno eso como jugador no lo entiende... No se dan cuenta de que ese momento es único y no vas a volver a Millonarios. Cuando salgan de Millonarios, se van a dar cuenta de dónde estuvieron”, expresó.

Incluso, puso como ejemplo a Sergio Mosquera, quien en su opinión es “un jugador de categoría” y podría ser uno de los líderes, más allá de no ser titular, que ayuden a sacar adelante la situación actual. “Yo soy partidario de que Checho Mosquera es un central que debe dar de qué hablar, ponerse esa cinta de capitán que se la puede ganar”, dijo.

Y cerró dejando una reflexión sobre su paso por la institución albiazul. Cadavid recordó que al ser fichado, muchos hinchas lo insultaban y pedían su salida, pero el defensor aguantó hasta salir campeón.

“Estando en Millonarios quedé campeón y cientos de personas que nunca creyeron en mí. Por dentro, mi corazón se inflaba y les decía: ‘Espere, que yo sé lo que tengo’. Eso es lo que hay que sacar. Se trata de líderes, así sea por debajo y sin que se den cuenta, que digan que quieren ser campeones”, cerró..

