Campaz y un mensaje devastador tras fallecimiento de Miguel Russo: “Te voy a extrañar mi viejo”

Jaminton Campaz recibió una devastadora noticia en medio de la concentración de la Selección Colombia en Texas, Estados Unidos, que se prepara para el amistoso ante México el sábado en Arlintong. El fallecimiento de Miguel Russo impacta al mundo del fútbol y mucho más a los que fueron allegados al argentino.

Este miércoles 8 de octubre, en horas de la noche, tras conocerse la lamentable noticia, Jaminton Campaz dejó un mensaje de despedida en las redes sociales que emocionó a los lectores. El nariñense estableció una estrecha relación con Russo en Rosario Central.

El mensaje de Campaz a Russo

“Mi viejo, mi Pai, como te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida”, inició manifestando.

“Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida. Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras ‘DISFRUTA MI BICHITO’”, agregó.

Finalmente, cerró enviándole fuerza a su familia y haciendo énfasis en el vacío que deja. “Te voy a extrañar mi viejo… los desayunos, cuando entrenábamos en el gigante, los almuerzos, que me decías, ‘vamos a comer marisco’… como te me vas a ir DESCANSA EN PAZ PAPÁ. Mucha fuerza para toda tu familia mi viejo nos dejas un vacío. DIOS CUÍDAMELO BIEN A MI PAI. GRACIAS POR TODO MI PAPÁ“.

Campaz y Russo se encontraron por última vez el 14 de septiembre del presente año en el Estadio Gigante de Arroyito, en lo que fue empate 1-1 de Rosario con Boca Juniors. En esa oportunidad, todo el plantel del equipo rosarino se acercó a saludar calurosamente a Russo. Jaminton Campaz lo abrazó en dos oportunidades, dejando clara su cercanía.

Campaz, campeón de la mano de Russo

El técnico con el que más partidos ha jugado Campaz en su carrera es Miguel Russo, con un total de 73. Asimismo, es el que mejor rendimiento le ha sacado al oriundo de Tumaco, pues en esos 73 partidos convirtió 12 goles y dio 12 asistencias. Salieron campeones de la Copa de la Liga Profesional con Rosario en 2023.

La velación de Russo será este jueves 9 de octubre en la sala de eventos de La Bombonera, donde se espera que acudan figuras del fútbol cercanas.