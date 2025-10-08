Tabla de posiciones de Liga Colombia tras derrota de Independiente Medellín frente a Águilas Doradas

Independiente Medellín cayó sorpresivamente en su visita al Estadio Alberto Grisales, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 de la Liga Colombiana frente a Águilas Doradas 2-1. Esta fue la tercera derrota del ‘Poderoso’ en el semestre, después de Boyacá Chicó y Envigado.

Gracias a esta victoria, los dirigidos por el técnico Jonathan Risueño se metieron en la disputa por ingresar a la zona de clasificación, pues el equipo escaló al decimosegundo puesto con 17 unidades, las mismas que Millonarios, aunque con mejor diferencia de gol.

Además, se colocó a tres puntos del octavo lugar, que parcialmente ocupa Deportivo Cali. Por su parte, Independiente Medellín permanece en una cómoda posición dentro de los ocho mejores, pues quedó quinto con 24 unidades, tres menos que Atlético Bucaramanga, que es líder del campeonato.

Tabla de posiciones actualizada

Todos los equipos tienen 14 partidos jugados, salvo Medellín y Santa Fe, que quedaron con 13, producto del aplazamiento de su enfrentamiento válido por la fecha 14.

Así avanza la tabla de posiciones del campeonato:

La siguiente jornada para el equipo del entrenador Alejandro Restrepo no será nada sencilla, pues visita a Once Caldas el lunes 13 de octubre desde las 5:15 pm, mientras que Águilas Doradas recibe a Deportivo Pasto, el domingo 12 del mismo mes, a las 8:30 pm.

Cabe mencionar que ‘El Poderoso de la Montaña’ ya se instaló en la semifinal de la Copa Colombia, y espera rival entre Deportivo Pereira y Envigado. La serie la domina 2-1 ‘La Cantera de Héroes’, aunque finalizará en Pereira, el martes 21 de octubre.