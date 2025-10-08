Cuentas de América para clasificar a cuadrangulares, según IA: Así están tras perder con Millonarios

América de Cali perdió ante Millonarios 2-1 en El Campín y complicó su aspiración de ingresar al grupo de los ocho. Ha sido una temporada a la baja para el conjunto Escarlata, que inició con Diego Raimondi y ahora es dirigido por David González, en conjunto con Alex Escobar.

El cuadro vallecaucano marcha en el puesto 15 de la tabla con 14 puntos en 14 partidos jugados, habiendo logrado solo el 33.3% de las unidades posibles (42). A falta de 6 juegos, comienzan a hacer cuentas para poder entrar en cuadrangulares.

Las cuentas de América para clasificar a cuadrangulares

Se le preguntó a la IA por las cuentas del equipo para poder lograr entrar en la fiesta de fin de año de la Liga colombiana. Copilot fue contundente al informar que “el margen de error es mínimo”.

“América de Cali necesita sumar entre 16 y 18 puntos en los seis partidos restantes para alcanzar el “número mágico” de 30–32 puntos y clasificar a cuadrangulares, lo que implica ganar al menos cinco partidos y empatar uno, o ganar seis", se lee.

Por su parte, Copilot estableció el calendario que le queda y los resultados que deberá lograr:

Fecha 15 – vs. La Equidad (L): Obligado a ganar. Equidad es colero con 11 puntos

Obligado a ganar. Equidad es colero con 11 puntos Fecha 16 – vs. Deportivo Cali (V): Clásico crucial. Cali está en el puesto 8 con 20 puntos. Ideal ganar, mínimo empatar

Clásico crucial. Cali está en el puesto 8 con 20 puntos. Ideal ganar, mínimo empatar Fecha 17 – vs. Junior (L): Junior es segundo con 25 puntos. Un empate sería valioso, victoria sería oro

Junior es segundo con 25 puntos. Un empate sería valioso, victoria sería oro Fecha 18 – vs. Boyacá Chicó (V): Chicó está en el fondo de la tabla. América debe ganar

Chicó está en el fondo de la tabla. América debe ganar Fecha 19 – vs. Unión Magdalena (L): Unión tiene 15 puntos. América debe ganar

Unión tiene 15 puntos. América debe ganar Fecha 20 – vs. Medellín (V): Medellín está en el top 5. Partido difícil, pero podría ser clave para cerrar con empate o sorpresa.

Del mismo modo, elaboró un análisis de algunos rivales que le quedan a equipos directos en la lucha por entrar en los ocho:

Deportivo Cali (20 pts): Enfrenta a América, Junior, y Nacional. Calendario exigente.

Enfrenta a América, Junior, y Nacional. Calendario exigente. Santa Fe (20 pts): Tiene partidos contra Medellín, Bucaramanga y Nacional.

Tiene partidos contra Medellín, Bucaramanga y Nacional. Alianza FC (20 pts): Se mide a Junior, Nacional y Tolima.

Se mide a Junior, Nacional y Tolima. Once Caldas y Llaneros (19 pts): Tienen rivales mixtos, pero menos enfrentamientos directos.

“Esto favorece a América si logra vencer a sus rivales directos, ya que les resta puntos y mejora su posición relativa”, agregan.

Así las cosas, América depende de sí mismo, pero debe tener un cierre casi perfecto, con cinco victorias y un empate como lo ideal para poder lograr 30 puntos y una buena diferencia gol. Tiene tres partidos con la obligación de triunfo contra Equidad, Chicó y Unión Magdalena, mientras que contra Cali y Junior será fundamental quitarles puntos a rivales directos. Una derrota más podría dejarlos sentenciados a la eliminación.