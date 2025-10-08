Por presunto caso de corrupción, Procuraduría investiga a un exalcalde de Pueblo Rico

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exalcalde de Pueblo Rico, Leonardo Fabio Siagama Gutiérrez, quien fungió en este cargo entre los años 2020 – 2023, por las posibles irregularidades en un contrato para la construcción de viviendas destinadas a 18 familias.

Cabe recordar, que esta denuncia la realizó la congresista Carolina Giraldo, quien en su poder tenía la documentación sobre un contrato para la construcción de 18 viviendas de las cuales solo se construyeron cuatro que debieron ser derribadas después.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira señaló que, al parecer, el entonces mandatario celebró un negocio jurídico con el Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y Convivencia del Departamento del Chocó (Fonpacífico), por $2.718 millones para su ejecución.

El ente de control explicó que como parte del proceso investigará el anticipo que supuestamente se hizo por el 50 % del valor acordado y la destinación de los $ 1.359 millones restantes, así como la modalidad de contratación utilizada por el representante legal del municipio al momento de suscribir el contrato con la persona jurídica Fonpacífico.

La Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si Siagama Gutiérrez actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.