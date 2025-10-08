No, no y no a la Constituyente que propone el presidente Petro: Sergio Fajardo

El precandidato presidencial, Sergio Fajardo, habló en 6AM sobre su propuesta en torno a la salud, una nueva estrategia para comunicarse con la comunidad, la propuesta de constituyente del presidente Petro y las marchas pro Palestina en el país.

Propuesta de salud:

El precandidato aseguró que en su propuesta de salud nunca liquidaría a las EPS que no se pongan al día con sus deudas, indicó que lo que se debe hacer es la improvisación y la forma como este gobierno actual está manejando la salud.

“Estamos en vivo y en directo presenciando la destrucción del sistema de salud que necesita arreglos, pero el daño que están haciendo es de un daño gigantesco. Por eso estuve reunido con los actores del sistema de salud hablando de las necesidades, de las acciones inmediatas que vamos a tomar, de la forma como se puede proceder para salvar este sistema”, argumentó Fajardo.

También indicó que sí es posible salvar las EPS, lo importante es empezar por salvar la Nueva EPS que está siendo manejada por el Gobierno, además es importantísimo recuperar el FOMAG que es el sistema de salud de los maestros: “Lo que hemos visto es que hoy los maestros tienen u peor servicio de salud que antes, el Gobierno tiene que arreglar lo que hay en este momento y no dañar lo que tiene”

Plataforma de escucha ciudadana:

El precandidato estrenó recientemente una plataforma de escucha ciudadana en la que diferentes grupos de la sociedad le pueden escribirle al candidato y poner la propuesta que tenga, esto se puede hacer a través de sergiofajardo.com, allí hay una estructura que utiliza Inteligencia Artificial que permite recibir las propuestas, hace una clasificación, pasa a los equipos temáticos, se pone en discusión y de esa forma se reciben varias sugerencias que le aportan al proyecto y permiten una mayor cercanía con la sociedad.

Noticia en desarrollo