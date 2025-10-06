Lunes 6 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El dueto prisma del departamento de Caldas, fue el ganador del premio a la excelencia el gran Moncada del concurso nacional de duetos hermanos Moncada . Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se encienden las alarmas en Armenia, un dragoneante del Inpec fue víctima de un ataque sicarial cuando se movilizaba en una camioneta

En la noche del sábado 4 de octubre se registró un ataque sicarial contra un dragoneante del Inpec que se movilizaba en su camioneta en el sector de la reclusión de mujeres de la ciudad sobre la calle 50.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío informó que por fortuna el funcionario resultó ileso a pesar de que su vehículo fue impactado con arma de fuego en repetidas ocasiones. Sostuvo que se presume que los responsables de este hecho sicarial fueron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y portaban chaleco gris y saco negro.

Fue enfático en afirmar que desde el momento del hecho en articulación con la Fiscalía avanzan en las investigaciones correspondientes como es la revisión de cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los agresores y dar con su oportuna captura.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asimismo, el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó que con las diferentes autoridades determinaron reforzar la presencia institucional con patrullajes y operativos en el perímetro de la cárcel San Bernardo de Armenia donde labora el funcionario.

Le puede interesar: Viernes 3 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Asimismo, mencionó que el llamado fue cada uno de los directores de los establecimientos carcelarios para que den a conocer cualquier situación anómala con el fin de generar la intervención correspondiente por la alerta nacional con miembros del Inpec.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Además, dijo que fue activada la ruta de protección de derechos por al funcionario afectado por ser servidor público con el fin de evitar nuevos hechos y salvaguardar su vida.

Vale anotar que el funcionario del Inpec desde hace dos años, hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos homicidios se presentaron en las últimas horas en el departamento del Quindío

La Policía del Quindío dio a conocer que recibieron un requerimiento por riña en el barrio Palma de Cera del municipio de Quimbaya.

Allí evidencian a un hombre en alto grado de agresividad momentos después que genera a otro una herida con arma cortopunzante, la Policía señala que el hombre arremetió contra los uniformados por lo que realizaron el uso del Taser con el fin de calmarlo. A pesar de lo anterior continúa intentando agredir con el arma cortopunzante a los policiales.

Asimismo, sostienen desde la Policía que con el objetivo de salvaguardar la vida de los uniformados y de terceros, usaron el arma de dotación hiriendo al hombre identificado como Jhonatan Jaramillo de 36 años de edad. El hombre, aunque fue trasladado a centro asistencial, posteriormente falleció, por lo que se iniciaron las investigaciones por este caso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mientras que en Armenia en la madrugada del domingo fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Luis Enrique Echeverry Bolívar, en hechos sé que presentaron en la Manzana 29 del barrio Simón Bolívar, momentos en que el ciudadano se encontraba departiendo junto a otras personas, cuando fue abordado por cuatro hombres quienes accionan el arma de fuego contra su integridad y emprenden la huida a pie.

Al parecer esta persona habría sido amenazada, desconociendo hasta el momento los motivos. Así mismo, era referenciado por ser dinamizador del tráfico de estupefacientes y homicidio y habría salido hace aproximadamente un mes de la cárcel, donde habría estado privado de la libertad por un hecho de afectación a la vida.

Además, sería el responsable de realizar disparos con arma de fuego a la fachada de la residencia del presidente de Junta de Acción Comunal del barrio en mención, hechos presentados el 04 de abril de 2025, según la Policía que registra cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y lesiones culposas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un fiscal local de la Seccional Quindío imputó a Jarol Alberto Cuellar Arias el delito de muerte al animal agravado. Los hechos que se le atribuyen a este hombre ocurrieron el 3 de septiembre, en una finca del barrio Buenavista de Armenia. Cuellar Arias disparó una escopeta contra un canino de raza husky siberiano, llamado ‘Niño’, ocasionándole la muerte. El señalado agresor aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío cayó uno de los delincuentes del cartel de los más buscados, señalado de liderar la comercialización de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de domicilio

Se trata de alias ‘Minga’ que es señalado de ser el cabecilla del grupo delincuencial “Poporos” que fue desarticulado en el año 2024 y cuya injerencia principal era en el municipio de Quimbaya.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento señaló que es clave la captura porque esta persona integraba el cartel de los más buscados y se presume coordinaba la adquisición, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de domicilio utilizando motocicletas para esta actividad ilícita, obteniendo aproximadamente de 50 a 70 millones de pesos mensuales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que fue dejado a disposición de la autoridad competente donde ya superadas las respectivas audiencias con función de control de garantías fue cobijado con medida de aseguramiento intramural.

Llamó la atención de la comunidad a apoyar la labor de la Policía con el fin de capturar a estas personas que integran el cartel de los más buscados y quien tenga información certera puede comunicarse a las líneas telefónicas 314-356-0422 o 314-360-9791.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Vendaval y granizada provocaron emergencia vial en la carretera chaguala, y autopistas del café entre Calarcá, Salento, Circasia y Armenia por caída de árboles sobre la vía, aunque no hubo lesionados ni vehículos atrapados si se presentó congestión vehicular ayer domingo en la tarde.

En el Quindío intensifican mantenimiento de maquinaria amarilla ante eventuales emergencias por lluvias, la zona cordillerana en máximo monitoreo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los municipios cordilleranos del departamento están en monitoreo permanente debido al incremento de las lluvias y las emergencias que pueden presentarse principalmente relacionadas con deslizamientos.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis recordó que adquirieron maquinaria amarilla precisamente para atender las contingencias donde está sectorizado como son los municipios de Salento, Filandia, Circasia y el 50% de Calarcá que están ubicados en la zona norte del departamento,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

en la zona sur están los municipios cordilleranos como Génova, Pijao, Córdoba, Buenavista y el otro 50% de Calarcá con el corregimiento de Barcelona y la zona del plan que están los municipios restantes.

Destacó que de manera preventiva iniciaron con el proceso de mantenimiento de maquinaria e incluso cambio de llantas para generar las buenas condiciones de las carreteras del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades Regionales de Turismo que se llevó a cabo en el Quindío, el viceministro de Turismo, John Alexander Ramos Calderón dio a conocer el impacto económico que genera el sector para el país.

Señaló que el sector turístico está dando réditos a nivel nacional puesto que el año pasado cerraron con 7 millones de turistas internacionales y más de 10 mil millones de dólares por concepto de turismo.

En cuanto a las proyecciones dijo “lo que nos hemos planteado para cerrar este gobierno es que podamos llegar a 7.5 millones de turistas internacionales y seguramente más de 11.600 millones de dólares por concepto de turismo y seguramente para nosotros es más especial la distribución que estamos haciendo en términos de ejecución”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades del Quindío establecen dispositivo de seguridad ante la alta afluencia de visitantes en el marco de la semana de receso escolar

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez sostuvo que cuentan con todo el dispositivo para que los turistas puedan disfrutar del segundo destino turístico del país con las bondades que ofrecen cada uno de los 12 municipios.

Resaltó que, en articulación con Policía, Ejército y la implementación de la tecnología en puntos estratégicos del departamento para fortalecer el acompañamiento de los visitantes con el fin de que su estadía sea agradable.

Destacó que no solo harán presencia en las vías, sino que generarán operativos en los sitios con gran afluencia como en los centros comerciales, parques principales y balnearios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda, radicó ante el Concejo de Armenia el proyecto de presupuesto para la vigencia 2026, por un valor de $983.266 millones, lo que representa un crecimiento del 10,7 % frente al año 2025.

Del total proyectado, $912.399 millones corresponden a ingresos corrientes y $60.059 millones a recursos de capital.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy lunes, la Asamblea Departamental del Quindío llevará a cabo una sesión clave en la que se desarrollarán dos temas de alta relevancia para el futuro administrativo y financiero del departamento

En primer lugar, se llevará a cabo la elección y posesión de la máxima instancia Directiva de la Asamblea para el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2026,

El segundo punto de la jornada será la socialización del proyecto de ordenanza No. 021 de 2025, titulado “Por medio de la cual se modifica el presupuesto general del Departamento del Quindío para la vigencia fiscal 2025

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad del Quindío fue epicentro de la segunda versión del partido por la paz y la reconciliación, aunque firmantes celebran estos espacios reconocen la falta de compromiso del Gobierno Nacional con los acuerdos

En la cancha de fútbol de la universidad del Quindío se llevó a cabo el encuentro deportivo que reunió a firmantes de paz, víctimas y autoridades como un símbolo de memoria, unidad y reconciliación en el país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Edilson Marcial García es firmante de paz y se mostró muy feliz por ser parte de estos espacios ya que considera son incluidos ante una sociedad que en muchas ocasiones los estigmatiza por su pasado.

En cuanto a las condiciones de seguridad mencionó que el Quindío es un territorio tranquilo donde no se ha sentido amenazado sino en paz y logrando rehacer su vida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asimismo, dio a conocer que el gobierno no ha cumplido a cabalidad con los acuerdos que se firmaron como en el tema de las tierras.

Por su parte el director departamental de Derechos Humanos, Diego Alexander Santamaría Tabares sostuvo que es muy significativo este encuentro deportivo porque los que antes estuvieron en un terreno de guerra ya hoy se encuentran en un terreno distinto como es el de la reconciliación y la paz.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío cuestionó el actuar del Gobierno Nacional sobre las disputas con otros países y el anuncio de modificar TLC que tendrían un impacto en las exportaciones

Frente a las tensiones que se han generado entre el presidente de la República, Gustavo Petro y países como Estados Unidos e Israel se originan las reacciones con los mandatarios locales.

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis se refirió a la situación evidenciando que no ve la hora que culmine este gobierno ante la complejidad que ha sido el proceso en los territorios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Advirtió que desde el estado se han originado unos inconvenientes muy grandes porque Colombia no puede entrar a pelear con ningún país ya que debe ser coherente con el discurso de la paz.

En cuanto a los pronunciamientos que ha realizado el jefe de estado respecto a las modificaciones e incluso terminación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos o Israel, el gobernador dijo que es crucial fortalecer a los empresarios por eso tan relevante sus visitas a otros países.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la entrega oficial del último tramo de 1.3 kilómetros, el Gobierno Departamental del Quindío, culminó la obra de mantenimiento de la vía que conecta a los municipios de Circasia y Montenegro, una arteria vial clave para la movilidad y el desarrollo turístico de la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En resultados del reciente registro estadístico del Sisbén entregado por el Departamento Nacional de Planeación en el mes de agosto de 2025, se indica que el 89,70% de menores de edad entre los 5 y 16 años se encuentran registrados al sistema educativo en Armenia.

Otro de los resultados positivos para la ciudad en materia de educación, es que el 92,5% de los menores que están registrados en el sistema educativo sabe leer y escribir, dejando que solo el 7,5% no tienen estas habilidades

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de Salud en Armenia proyectan realizar una entregatón de medicamentos para los docentes

Una de las problemáticas en materia de salud más sentidas está relacionada con la entrega de medicamentos lo que empeora el panorama para los respectivos tratamientos de las diferentes enfermedades y uno de los sectores más afectados es el del magisterio.

Frente a la situación, el secretario de salud de la ciudad, César Augusto Rincón indicó que acompañan las diferentes mesas que se establecen para analizar las dificultades, sin embargo, fue claro que reciben muy pocas quejas como tal en la dependencia.

Informó que una reciente mesa fue generada con docentes quienes dieron a conocer las dificultades por eso aspiran la próxima semana determinar la fecha para una jornada de entregatón de medicamentos pendientes con el fin de alivianar la contingencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A Propósito de los docentes, el Sindicato único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq, tiene nueva presidenta se trata de Luz Stella León que se venía desempeñando como secretaria de Seguridad Social y Asuntos Laborales del SUTEQ

Esteban Bernal que estuvo como presidente del SUTEQ en el último año, ahora desempeñara el cargo como secretario de Seguridad Social y Asuntos Laborales del sindicato.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En buenas noticias, La Escuela de Gastronomía del SENA regional Quindío obtuvo el primer puesto nacional en el concurso SENA Cocina 2025, un escenario donde compitieron todas las regionales del país con propuestas basadas en fermentaciones y tradiciones, evento que se llevó a cabo en La Guajira.

El SENA Quindío brilló con una propuesta que exaltó la esencia del territorio, a través de una receta a base de trucha, acompañada de ingredientes típicos como la guayaba agria, los cítricos y la tradicional guatila, un producto que conserva los saberes ancestrales de la tierra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El dueto Prisma del departamento de Caldas, fue el ganador del premio a la excelencia el gran Moncada del concurso nacional de duetos hermanos Moncada que terminó con gran éxito el pasado sábado en el teatro de la Cruz Roja en Armenia, donde se destacó además el dueto del Quindío, Quien es Juan al obtener el segundo lugar en la categoría dueto tradicional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, En el futbol de salón, las chicas de Caciques del Quindío se clasificaron para la final de la liga nacional de futbol de salón femenino al derrotar 3 a 0 a Heroínas de Tunja en el partido de vuelta en el coliseo de Circasia y terminaron ganando la serie 6 a 4 y jugarán la final ante Cristancho de Santander.

Por su parte, Caciques del Quindío ganaron y golearon en el partido de ida de los octavos de final de la liga nacional de fútbol de salón masculino por marcador de 6 a 2 a Jogo Bonito en Ibagué, y saco ventaja para el partido de vuelta el próximo fin de semana en el coliseo del café en Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos atletas del Quindío en representación de Colombia ganaron medalla de oro y bronce en el campeonato panamericano U20 que se llevó a cabo en Bogotá. Se trata de Camilo Andrés Redondo fue medalla de oro en la prueba en el relevo 4x400 y Valeria Sofía George López, medalla de Bronce en los 100 metros vallas