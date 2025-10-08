Macanal se llena de color, cultura y tradición

El municipio de Macanal, en el departamento de Boyacá, se prepara para vivir la segunda versión del Festival de los Espantapájaros en los Caminos de las Mieles y los Guarapos, una iniciativa que busca rescatar las tradiciones rurales y fortalecer la identidad cultural de las comunidades campesinas.

Para la comunidad de Macanal, este festival significa «la identificación como también la apropiación de nuestras costumbres, nuestras tradiciones para no dejarlas perder. Ese es el significado principal», señaló Jeisson Romero, coordinador del evento.

Este festival promueve la biodiversidad y las tradiciones del municipio durante todo el año, pues antes de festejarlo, las personas desarrollan talleres que mantienen vivas las tradiciones; dentro de estos, se evidencia la importancia de los espantapájaros en el territorio como estrategia de convivencia entre agricultores y la fauna silvestre, así como, el rescate de los platos tradicional, las recetas de conservación de alimentos y las faenas agrícolas. Jeisson menciona que «Todos los momentos del festival son esperados» por la comunidad de Macanal.

El Festival de los Espantapájaros se desarrollará en las veredas Perdiguiz, La Mesa, El Volador y Tibacota. Iniciará a las diez de la mañana del próximo sábado 11 de octubre y finalizará alrededor de las cinco de la tarde. Este evento se consolida como una iniciativa que mantiene viva la memoria rural y promueve el orgullo por las tradiciones campesinas.