“Lorenzo confirmó que Dayro Moreno fue un contentillo”: El Pulso del Fútbol

Néstor Lorenzo sorprendió con la convocatoria de Dayro Moreno para los juegos ante Venezuela y Bolivia / Getty Images - FCF

La ausencia del goleador Dayro Moreno, en la lista de convocados para los amistosos ante México y Canadá, fue una de las principales novedades en el grupo de jugadores citados por el técnico Néstor Lorenzo. Dayro causó gran revuelo tras su llamado para los juegos ante Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias.

Ante la no presencia de Dayro, reaparecieron en la Selección Colombia los jugadores Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández’, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, siendo citado por primera vez Kevin Serna y manteniéndose Luis Javier Suárez, verdugo de Venezuela con cuatro anotaciones.

¿Dayro fue un contentillo?

Este viernes, en el programa de El Pulso del Fútbol, se discutió la ausencia de Dayro. “No está Dayro Moreno y siento que no va a estar más en ninguna otra convocatoria. Lo del bus sí pudo haber influido”, comentó inicialmente César Augusto Londoño.

“O sea que sí fue contentillo lo de Dayro Moreno en la Selección. ¿Qué ha cambiado? No tiene nada que ver lo del bus (...) El señor Dayro Moreno, este mes vs. hoy, ¿Qué ha hecho? Goles. Hizo 2 goles en la Sudamericana. ¿Eso no le vale para estar convocado otra vez? Contentillo. Lo del bus no pudo ser excusa para no convocarlo", añadió, por su parte, Steven Arce.