Yerry Mina, desconvocado de la Selección Colombia: Nuevo jugador citado de última hora

Yerry Mina viene de marcar un gol en su más reciente partido con la Selección Colombia. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez

El defensa caucano Yerry Mina será baja en la Selección Colombia para los juegos amistosos de este mes ante México y Canadá, el sábado 11 y el martes 14 de septiembre, respectivamente. El técnico Néstor Lorenzo citó un nuevo jugador en su reemplazo.

Mina solo pudo disputar los primeros 20 minutos del empate 1-1 entre su equipo, Cagliari, y Udinese, por la fecha 6 de la Serie A de Italia. El defensor sintió una molestia muscular y debió ser sustituido.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha FIFA de octubre”, informó la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado.

La FCF añadió que su reemplazo será Willer Ditta, jugador de Cruz Azul. “En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia”, añade el comunicado.

¿Cómo le ha ido a Willer Ditta?

En el presente campeonato, Willer Ditta ha disputado 12 partidos, para un total de 1.058 minutos. El defensa de 27 años, nacido en Ibirico, disputó dos partidos de las pasadas Eliminatorias con la Selección Colombia, jugando los 90 minutos en la derrota ante Bolivia 1-0.