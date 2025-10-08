Importante arquero del fútbol colombiano se irá de su club

Cristopher Fiermarín, portero de Tolima / Tomada de cuenta oficial de Selección de Uruguay

Tolima atraviesa un buen presente en la Liga Colombiana, donde marcha sexto con 23 puntos en 14 compromisos, y viene de vencer a Junior en Barranquilla 1-0, en la más reciente jornada. El equipo del profesor Lucas González espera repetir la clasificación a los cuadrangulares finales, obtenida durante el primer semestre del año. Para esto, debe alcanzar la cifra de 31 puntos, mínimo, para no depender de resultados en otras canchas.

El destino de Cristopher Fiermarín estaría lejos de Tolima

El uruguayo Cristopher Fiermarín pertenece a Tolima desde el 23 de enero del año en curso por 1,50 millones de euros, con contrato hasta final de año. Sin embargo, en las últimas horas El VBar de Caracol Radio accedió a información valiosa sobre el presente del portero.

Información revelada

El arquero de 27 años registra 14 porterías invictas en 34 participaciones con el club, considerando Copa Libertadores, Copa Colombia y Liga.

Actualmente, Fiermarín fue convocado por la Selección de Uruguay, para encarar los partidos amistosos frente a República Dominicana, Universidad Católica y Uzbekistán.

Aunque la fuente no reveló al club interesado en contratar al portero, confirmó que el porcentaje para que Fiermarín se quede en ‘El Vinotinto y Oro’ es muy bajo. No obstante, este traspaso podría llegar hasta después de conocer al campeón de la Liga Colombiana 2025-2.

Tolima ya piensa en clasificar

Con seis partidos por disputar, Tolima espera sellar su clasificación para llegar a la fase final de la Liga Colombiana, y deberá sumar, al menos, 9 puntos durante sus encuentros ante Envigado, La Equidad, Deportivo Cali, Unión Magdalena, Llaneros y Águilas Doradas