“Hay que buscar un diálogo”: la propuesta de Iván Cepeda por salida de Santander del CONPES

Bucaramanga

El precandidato presidencial, Iván Cepeda, se refirió a la decisión del alto gobierno de dejar por fuera del CONPES a Santander y aseguró que eso obedecería a una mala relación entre el gobernador y el Gobierno Nacional.

“Aquí hay que renunciar a los castigos mutuos, porque yo he visto que el gobernador no es que tenga la mejor disposición al gobierno tampoco. Entonces, como en toda relación política lo que se impone es un diálogo, un diálogo constructivo para poder resolver los problemas entre ellos, ese que usted plantea que afecta, por supuesto, y viene afectando de tiempo atrás a las personas en este departamento", aseguró el precandidato presidencial.

Agregó Cepeda que la mejor opción para buscar una solución a esta situación, que por supuesto causa inconvenientes al departamento al dejarlo sin recursos para el mejoramiento de la malla vial, es que exista un diálogo entre el gobierno departamental y el nacional para resolver los problemas.

A su turno, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señaló que “nosotros tenemos relaciones institucionales con el gobierno nacional, respetuosas y eso le consta al presidente y les consta a los diferentes ministros”.

Agregó el mandatario de los santandereanos que él está abierto al diálogo con el fin de buscar siempre recursos y las mejores opciones para el departamento.