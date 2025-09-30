Ramo responde a polémica de Frisby España utilizando a chocoramo en sus productos

La compañía colombiana aseguró que no tiene ningún tipo de alianza con empresas extranjeras. (Foto: Caracol Radio / Cortesía / Productos Ramo)

La empresa Productos Ramo, desarrolladora y distribuidora del producto Chocoramo, se pronunció sobre la polémica originada por la empresa Frisby España que publicó un nuevo producto en su menú: una malteada de Chocoramo.

El anuncio generó polémica y controversia entre usuarios que acusaron a la compañía española de querer robar o abusar de la marca de ramo.

¿Qué dijo Frisby España?

La publicación oficial de la malteada está acompañada del mensaje: “ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… Ahora en shake”.

Este post recibió numerosas críticas en distintas plataformas digitales, por lo que Frisby España explicó que “el nombre ‘Chocoramo’ se utiliza aquí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes del milkshake, sin uso comercial de la marca de Ramo”.

A su vez, se explicó que la malteada se elabora con productos originales de Ramo, es decir, la mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido.

“Frisby España recuerda que, como cualquier operador, tiene derecho a adquirir y emplear materias primas disponibles en el mercado”, agrega la empresa.

La respuesta de Ramo

Por medio de un comunicado, Productos Ramo informó que “no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial, ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”.

“Reiteramos que cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional”, agrega el comunicado.

En el documento, Ramo agradece “profundamente el interés y cariño que nuestros consumidores expresan por nuestra marca y productos, esto nos motiva a seguir trabajando con transparencia y respeto en pro del fortalecimiento de la industria nacional y sus marcas”.

Problemas de propiedad intelectual

Tras la explicación de Frisby España, en Caracol Radio nos comunicamos con Yuliana Salamanca, experta en propiedad intelectual de Baker McKenzie, quien explicó que hablar de “Malteada chocoramo” sí puede considerarse como algo descriptivo en tanto “se limita a informar que el producto contiene realmente Chocoramo, sin usarlo a título de marca ni inducir a pensar que proviene de Ramo o cuenta con su patrocinio”.

El límite en el “uso descriptivo” está en tres aspectos:

El ingrediente es real.

Se menciona únicamente con fines informativos.

El consumidor no confunde el origen del producto ni supone vínculos con Ramo.

Actualmente, la compañía colombiana Ramo ha protegido su marca “en varios países estratégicos, incluyendo España. Esto hace que en mercados como Europa la defensa dependa tanto del alcance de esos registros como de las normas de competencia desleal”.

Salamanca resaltó que este caso podría llegar a ser una competencia desleal y aprovechamiento de reputación “si el uso trasciende lo descriptivo y se convierte en un aprovechamiento de la reputación de la marca para atraer consumidores, pero es una discusión matizada que depende de cómo se presente el producto y de la percepción del consumidor”.