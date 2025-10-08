Es posible que un padre también se deprima si su hijo padece un problema mental: médico psiquiatra

En su paso por los micrófonos del programa de 6 AM de Caracol Radio, estuvo el médico psiquiatra y coautor del libro “Un experto responde 150 preguntas sobre ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes”, Germán Casas, quién habló acerca de las patologías mentales que puede padecer un adolescente hoy en día, la relación que se tiene con la inteligencia artificial, su libro y las afectaciones que puede sufrir un padre de familia en el acompañamiento de un paciente psiquiátrico.

En desarrollo.