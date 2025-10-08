Empieza este 10 de octubre la Liga Profesional De Baloncesto Colombiana 2025-II

Para este segundo semestre del año, la Liga De Baloncesto Profesional ira del 10 de octubre hasta el 10 de diciembre. Para esta oportunidad de contarán con siete equipos, entre ellos Toros del Valle como representante vallecaucano.

Además, se anunció un formato en el que se disputarán un total de 63 partidos divididos en 4 fases.

¿Cómo funciona el torneo?

Fase I – Todos contra todos

Todos los equipos juegan entre sí dos veces (ida y vuelta).

Al final de esta etapa, se hace una tabla de posiciones.

Los equipos que terminen 1° y 2° pasan directo a semifinales.

Los que queden en los puestos 3°, 4°, 5° y 6° tendrán que jugar una ronda extra llamada Play-In para ganar su pase a semifinales.

Fase II – Play-In (mejor de tres partidos)

Aquí se enfrentan:

El equipo 3° vs el 6°



El equipo 4° vs el 5°

El que gane dos de tres partidos pasa a las semifinales.

Fase III – Semifinales (mejor de cinco partidos)

Los cruces quedan así:

El 1° lugar se enfrenta al ganador de la serie entre el 4° y el 5°.



El 2° lugar se enfrenta al ganador de la serie entre el 3° y el 6°.

El primero que gane tres partidos pasa a la gran final.

Fase IV – Gran Final (mejor de cinco partidos)

Los ganadores de las semifinales se enfrentan entre sí.

El que gane tres de cinco partidos se convierte en campeón nacional.

El primer partido que se podrá presenciar en la capital vallecaucana será el encuentro entre Caribean Storm y Cimarrones este sábado 11 de octubre.