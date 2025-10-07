La Selección Colombia de Natación con Aletas lista para el Mundial de Aguas Abiertas en Egipto

Empieza un nuevo reto deportivo, esta vez en territorio internacional con el Mundial de Aguas Abiertas en Egipto que se realizará del 7 al 12 de octubre. El equipo colombiano está compuesto por cuatro integrantes, Alexander Jiménez, Alejandro Hurtado, Valentina Soto, Laura Saavedra.

En este caso, la vallecaucana del equipo es Valentina Soto, que hará parte de la Selección Colombia de Natación con Aletas, donde competirá en las pruebas de 1.000 metros superficie, 150 metros superficie y el relevo 4x1.000 mixto, dejando en alto el nombre del departamento

Por otro lado, otro representante vallecaucano en este certamen será su entrenador, Francisco Méndez, quien también pertenece a la liga del Valle e integrará el cuerpo técnico nacional en esta ocasión.

Las competencias oficiales se desarrollarán del 9 al 11 de octubre, donde la delegación colombiana está en la búsqueda de subirse al podio en las pruebas de superficie y con aletas.