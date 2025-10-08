Caen 'Los Duvalier' en Tuluá, cabecillas del ‘gota a gota’ en Guatemala

Fueron capturados en Tuluá, centro del Valle, Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, señalados como líderes de la estructura criminal internacional ‘Los Duvalier’.

Ambos eran requeridos por las autoridades guatemaltecas mediante Notificación Roja de INTERPOL por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Estaban siendo buscados en 196 países por su rol como cabecillas de una red dedicada al préstamo ilegal tipo “gota a gota” y al blanqueo de capitales ilícitos.

Según las investigaciones, ‘Los Duvalier’ reclutaban ciudadanos colombianos con falsas promesas laborales. Al llegar a Guatemala, las víctimas eran despojadas de sus documentos y obligadas a realizar cobros extorsivos y operaciones de lavado de activos. La organización utilizaba bancos guatemaltecos para transferir y ocultar recursos provenientes de sus actividades delictivas en varios países de la región.

“Los detenidos cayeron en una operación conjunta entre la Policía Nacional y las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL en Colombia y Guatemala", confirmó el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía.