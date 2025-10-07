“Kelly Johana de Arco tenía medida de protección”: Secretaría de la Mujer del Atlántico

La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico confirmó a Caracol Radio que Kelly Johana de Arco, víctima del feminicidio ocurrido recientemente en el en la Ciudadela 20 de Julio, contaba con una medida de protección al momento de su asesinato.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La mujer había denunciado previamente a su agresor, quien, según las autoridades, ya tenía antecedentes delictivos y se entregó posteriormente a los hechos.

María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer del Atlántico, lamentó el crimen y cuestionó la eficacia de las rutas de atención para víctimas de violencia de género en el departamento.

LEA TAMBIÉN: Alerta Temprana Electoral: hay 62 municipios que necesitan atención inmediata según Defensoría

“Es algo que nosotros como Secretaría de Mujer condenamos y seguimos trabajando. Es nuestra misión día a día trabajar con los entes garantes de derecho para que la ruta de atención sea una ruta viable, una ruta operativa, una ruta que le permita a las mujeres tener acceso a la justicia y, sobre todo, que los agresores cumplan unas condenas ejemplares”, señaló la funcionaria.

“Este feminicidio se pudo prevenir”

Dávila fue enfática en que el feminicidio de Kelly Johana era prevenible y expresó su preocupación por los “cuellos de botella” en el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia.

“El feminicidio que ocurrió el día de ayer realmente es un hecho reprochable que bien se hubiera podido prevenir, ya que esta mujer tenía una medida de protección. Nos damos cuenta cómo este agresor, que incluso se entregó, ya tenía un historial delincuencial. Lo importante es seguir trabajando, seguir identificando cuáles son estos cuellos de botella, y saber que lo que ocurrió fue ya tipificado como feminicidio. Y lo condenamos enteramente”, afirmó.

En lo que va del año, la Secretaría ha registrado 36 homicidios y 7 feminicidios en Barranquilla y el Atlántico. Aunque esta cifra representa una leve disminución respecto al año anterior, la entidad asegura que no descansará hasta erradicar por completo la violencia contra las mujeres.

“Nosotros, dentro de la política pública y bajo una ordenanza, estamos realizando dos consejos de seguridad con enfoque de género al año. Justamente tendremos que hacer uno en este semestre, con el fin de evitar, ya que se aproximan estas festividades, que se dé otro feminicidio más”, añadió Dávila.

Finalmente, la secretaria hizo un llamado a las mujeres a identificar las señales de violencia y recordó que la entidad cuenta con una línea de atención 24/7 para brindar acompañamiento integral a quienes lo necesiten.