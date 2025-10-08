Mundial 2026: precios de boletas se disparan hasta un 300% frente a Qatar 2022

Los fanáticos del fútbol que planean asistir al Mundial de la FIFA 2026 tendrán que preparar sus bolsillos: los precios de las boletas aumentaron de manera histórica frente a la edición anterior en Qatar 2022, con incrementos que en algunos casos superan el 300%.

La FIFA ya publicó los precios de la boletas para el próximo mundial de Fútbol. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá marcará un récord en costos de entradas, con tarifas que superan ampliamente las vistas en Medio Oriente hace apenas tres años.

Aumentos sin precedentes en todas las categorías

En Qatar 2022, una entrada de Categoría 1 para la final tenía un valor de 1.607 dólares, mientras que en 2026 ese mismo asiento costará 6.370 dólares, un aumento del 296%. Incluso las boletas más económicas (Categoría 4) subirán de 206 dólares a 2.030 dólares, lo que representa un incremento de casi nueve veces.

El partido inaugural también será mucho más costoso: la entrada más cara pasará de 618 dólares a 2.735 dólares, mientras que la más barata se elevará de 55 a 560 dólares, es decir, diez veces más.

Las fases más afectadas

El aumento no solo afecta los partidos decisivos. En la fase de grupos, las boletas más baratas (Categoría 4) subirán de 11 dólares en Qatar a 100 dólares en 2026, mientras que las de Categoría 1 costarán 575 dólares, frente a los 220 dólares de 2022.

El partido de semifinales, uno de los más esperados, pasará de 956 dólares en Qatar a 2.780 dólares en la categoría más alta. En la más económica, el precio crecerá de 137 a 455 dólares.

Por su parte, el partido por el tercer puesto, que suele atraer gran cantidad de público, costará 1.000 dólares en la Categoría 1, más del doble que los 426 dólares del torneo anterior.

Lea también: Hernán Torres y su contundente declaración: “Había que ganar sí o sí, juegue mal o bien”

¿Por qué son tan costosas las boletas del Mundial 2026?

Expertos explican que los precios más altos se deben a varios factores:

El mayor costo logístico de organizar el evento en tres países.

de organizar el evento en tres países. La ampliación del número de equipos , que pasará de 32 a 48 selecciones , con más partidos y sedes.

, que pasará de 32 a , con más partidos y sedes. El nivel de vida más alto en las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, Canadá y México.

en las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, Canadá y México. El interés comercial sin precedentes que tiene la FIFA por el mercado norteamericano.

Además, las sedes estadounidenses, como Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Miami, concentran la mayoría de los partidos más importantes, lo que incrementa la demanda y, por tanto, los precios. Esto si, teniendo en cuenta que muchos de estos lugares tienen costos de vida muy altos.

El alza ha generado molestia entre los hinchas en redes sociales, quienes aseguran que asistir al Mundial “será un lujo solo para millonarios”. Algunos usuarios señalan que el costo total de un paquete para ver varios partidos podría superar los 10.000 dólares, sin incluir transporte ni alojamiento.

Puede leer: Última hora: Sale Ricardo ‘el Gato’ Pérez de la dirección deportiva de Millonarios