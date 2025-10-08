Benedetti y Montealegre deben unirse para resolver los problemas de Colombia: Roy Barreras

En un anuncio que podría marcar el inicio de un nuevo rumbo en la administración nacional, el exsenador y diplomático Roy Barreras aseguró este martes en entrevista con el programa 6AM de Caracol Radio que los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia) deben reconciliarse y trabajar juntos para enfrentar los graves retos que aquejan al país.

Durante la conversación radial, Barreras recordó que ayer 7 de octubre en su residencia se llevó a cabo un “cafecito” entre ambos ministros, con el fin de limar asperezas y restablecer un canal de comunicación que estaba profundamente fracturado. Fue allí, señaló el exembajador de Colombia en Reino Unido, donde se dio “el primero y más importante de los posibles futuros escenarios de reconciliación”.

Un gesto simbólico con carga política

“Todo se puede arreglar … dialogando, con un cafecito, conversando, se pueden sanar heridas”, afirmó Barreras, quien enfatizó que Colombia necesita sanar heridas, unirse y acabar la polarización. Según explicó, la ruptura entre dos ministros tiene efectos muy concretos: retrasa iniciativas conjuntas, erosiona la capacidad de acción del gobierno y alimenta divisiones internas que el país no puede permitirse en medio de su coyuntura política.

Al respecto, dijo: “Si Colombia está dividida, no avanza. Si Colombia está unida, aprovecha las enormes oportunidades que tenemos para salir adelante en economía, empleo, seguridad”.

Sobre su rol en la reconciliación, Barreras reconoció que fue él quien “llamó a ambos”, pues consideró que quien quiera resolver conflictos debe asumir la iniciativa. “Quien quiera zanjar disputas, unir voluntades, debe tomar la iniciativa”, afirmó. En ese sentido, el exmagistrado Julio César Ortiz, cercano a Montealegre, participó como facilitador del encuentro, para brindar garantías y confianza al proceso.

Preguntado sobre quién cedió, Barreras respondió que ninguno: “Los dos se sometieron a su deber, que es trabajar los diez meses que quedan para resolver los problemas de seguridad, sacar adelante la reforma a la salud y asegurar el financiamiento de los hospitales”.

