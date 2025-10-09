Levantan talanqueras del peaje Tres Piedras por mal estado de la vía Bucaramanga- San Alberto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Desde tempranas horas de la mañana, habitantes y transportadores en el peaje Tres Piedras, ubicado en la vía Bucaramanga–San Alberto, levantaron las talanqueras como acto de protesta por el deterioro de esta carretera nacional.

Los manifestantes aseguran estar cansados de transitar por vías en mal estado, que según ellos han causado el deterioro de sus vehículos. Además, cuestionan a Invías sobre el destino de los recursos recaudados por el peaje, asegurando que no se refleja en mantenimiento ni mejoras viales.

“No queremos reparcheo, queremos la carretera bien. Para eso se paga un peaje”, expresó Ledys Pérez, una de las manifestantes de la protesta.

Durante varias horas, los conductores han podido pasar sin realizar el pago del peaje, mientras la comunidad exige la presencia de autoridades locales y del Gobierno Nacional.

Los habitantes piden una intervención urgente que garantice una vía en óptimas condiciones, señalando que esta situación afecta no solo la movilidad, sino también la economía y el transporte de productos agrícolas en la región.