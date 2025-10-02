Juez ordena a la UNP fortalecer esquema de seguridad del precandidato Abelardo De La Espriella

El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá falló una tutela a favor del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella y ordenó a la Unidad Nacional de Protección restablecer de inmediato sus medidas de seguridad.

“Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que, de manera inmediata, reestablezca las medidas de protección concedidas al accionante, en la Resolución 515 del 1 de febrero de 2022, consistentes en 4 hombres de protección y 1 chaleco blindado”.

Le puede interesar: Asesinato de Miguel Uribe reveló fragilidad en esquemas de la UNP para la oposición: Procuraduría

El abogado y político argumentaba una reducción considerable en su esquema de seguridad y advertía sobre una “inminente violación” de sus derechos fundamentales.

“El accionante manifiesta que el 23 de septiembre de 2025 la UNP retiró cuatro uniformados y dos motos de su esquema de protección2, al ejecutar la Resolución 5711 del 26 de julio de 20233, que había sido notificada el 24 de enero de 2024”.

Le recomendamos: UNP desmiente a Abelardo de la Espriella: Su esquema de seguridad no se ha reducido, exigimos honestidad

Por eso, la decisión judicial suspende “provisionalmente la ejecución de la Resolución 5711 del 26 de julio de 2023 proferida por la Unidad Nacional de Protección”. Y, ampara la protección de “sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la seguridad”.

Vea el fallo completo