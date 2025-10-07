Petro vuelve a hablar de Pereira: denuncia alianzas entre políticos, Policía y bandas criminales

En medio de la ceremonia de ascenso de más de 15 mil uniformados del nivel ejecutivo, realizada en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, volvió a referirse a la ciudad de Pereira, esta vez por el incremento de homicidios y las disputas entre organizaciones delincuenciales por el control de la venta de drogas.

Durante su intervención, el mandatario lanzó una fuerte advertencia al señalar presuntas alianzas entre integrantes de la Policía, políticos locales y bandas criminales, situación que —según dijo— estaría alimentando la violencia en la capital risaraldense.

“En Pereira pasa algo, tiene que ver con que hay bandas respaldadas por políticos, porque ese es el resultado, bandas con poder, políticos que están por ahí, y a veces la Policía porque son políticos, pues lo respetan porque de ellos dependen también. No, general, político metido en las bandas de Pereira va a la cárcel, y ese bloque de búsqueda pónganlo primero en Pereira”, afirmó Petro.

Orden de traslado de policías

El presidente dirigió su mensaje al subdirector de la Policía Nacional, general Arnulfo Rosemberg Novoa, a quien le ordenó iniciar traslados de uniformados en Pereira para evitar posibles hechos de corrupción.

Petro insistió en que la institución debe garantizar transparencia y romper cualquier vínculo que pueda existir entre miembros de la fuerza pública y estructuras criminales.

De acuerdo con las cifras oficiales, Pereira suma 180 homicidios en lo corrido del año. La mayoría de estos casos estarían relacionados con la llamada “guerra del tucibí” y la disputa territorial entre organizaciones como Cordillera y Los Rebeldes, que buscan el control del microtráfico en el área metropolitana y el norte del Valle.

Las autoridades locales aún no se pronuncian frente a las declaraciones del presidente.