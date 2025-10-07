ONU ampliará indicadores para medir producción de coca en Colombia, tras criticas del presidente Petro

Tras la reciente polémica que desató el presidente Gustavo Petro al señalar que el informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -UNDOC- “está errado en el manejo científico de la estadística” y exagera las cifras de narcocultivos y los cálculos de producción potencial de cocaína en Colombia, la oficina internacional se pronunció.

Leer: Petro en la ONU: Los discursos marcados del presidente colombiano por guerras y crisis climática

La UNODC reconoció “que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de la implementación de la política de drogas”.

Agregan que “el monitoreo de la producción potencial de cocaína no escapa a las limitaciones que tienen todos los estudios científicos, dentro de los que se incluyen los factores presupuestales y de seguridad propios de este trabajo conjunto, lo que ha influido en la frecuencia con la que se actualizan los datos en cada región desde 2005”. Por ello, proponen “trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano para aplicar otros modelos estadísticos”.

Leer: Polémica por informe de la ONU: ¿Por qué Petro cuestiona cifras de narcocultivos?, esto dicen expertos

Para la UNODC los cambios recientes en la dinámica del narcotráfico, la evolución de las estrategias estatales y la necesidad de medir de forma más integral los avances del país exigen ampliar el sistema de indicadores.

En particular, “el indicador de producción potencial de cocaína no fue diseñado para medir las acciones encaminadas a la interrupción de los flujos de cocaína hacia los mercados internacionales”.

La UNODC ha identificado la necesidad de integrar por primera vez el indicador de cocaína disponible; es decir, la cantidad estimada de cocaína que llega efectivamente al mercado, que incluye los siguientes factores:

Incautaciones de cocaína Producción potencial de lotes no cosechados Disponibilidad para consumo interno Potenciales usos lícitos Inventarios de cocaína Flujos entrantes de otros países a través de las fronteras nacionales

Hay que recordar que, el ultimo informe reveló que, en Colombia se disparó producción de cocaína en un 53%, llegando a 2.664 toneladas al año, y que en 2023, el área sembrada con coca aumentó un 10%, pasando de 230.000 a 253.000 hectáreas, lo que indica un crecimiento menor comparado con el año anterior, donde se reportó un aumento de 13%.

Los cuestionamientos del Gobierno a la medición actual:

Los cuestionamientos del Gobierno Nacional al informe de narcocultivos de la ONU

Para el mandatario de los colombianos, el informe de la oficina internacional "ignoró la desaceleración en el crecimiento de los cultivos de hoja de coca que, según él, su administración redujo “hasta llegar a casi cero en el año 2025, después de un 43 % de crecimiento anual durante el gobierno de Duque”.

“El grupo de estudio de la ONU aplicó la productividad de las zonas de enclave, la más alta, a todas las áreas y así exageró el potencial de producción de cocaína en Colombia, oscureciendo el hecho de que en 2023 y 2024 se lograron las mayores incautaciones en la historia del país”, dijo.

Por su parte, Marcela Tovar, directora de Política de Drogas del ministerio de Justicia, señaló que en 2023 la producción potencial de clorhidrato de cocaína disminuyó el crecimiento con una variación de 22 % y no del 53% como lo estimó la UNODC.

Advierte que el crecimiento no se concentró en 2023, sino que inició desde 2020. Y, puso de presente un “rezago” en la actualización del rendimiento promedio del cultivo de hoja de coca en las regiones.