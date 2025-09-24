Polémica por informe de la ONU: ¿Por qué Petro cuestiona cifras de narcocultivos?, esto dicen expertos

El informe que hoy es blanco de criticas por parte del presidente Gustavo Petro fue presentado el 18 de octubre de 2024, por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -UNDOC- en conjunto con el propio ministerio de Justicia colombiano. Sin embargo, en su reciente discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el jefe de Estado advirtió que el mismo “está errado en el manejo científico de la estadística”.

Dicho informe reveló que, en Colombia se disparó producción de cocaína en un 53%, llegando a 2.664 toneladas al año, y que en 2023, el área sembrada con coca aumentó un 10%, pasando de 230.000 a 253.000 hectáreas, lo que indica un crecimiento menor comparado con el año anterior, donde se reportó un aumento de 13%.

Lo que dijo el presidente Petro sobre el informe de narcocultivos de la ONU

Para el mandatario de los colombianos, la oficina internacional “cometió un extraño e infantil error, y de él Estados Unidos se aprovechó para descertificarnos”. Señaló que el reporte ignoró la desaceleración en el crecimiento de los cultivos de hoja de coca que, según él, su administración redujo “hasta llegar a casi cero en el año 2025, después de un 43 % de crecimiento anual durante el gobierno de Duque”.

“El grupo de estudio de la ONU aplicó la productividad de las zonas de enclave, la más alta, a todas las áreas y así exageró el potencial de producción de cocaína en Colombia, oscureciendo el hecho de que en 2023 y 2024 se lograron las mayores incautaciones en la historia del país”, dijo.

El análisis de expertos

En este contexto, el experto en seguridad Jorge Mantilla, con doctorado en criminología, derecho y justicia, señala que “los cuestionamientos del presidente a la metodología utilizada por Naciones Unidas no tienen fundamento, toda vez que esta es una metodología estandarizada que aplica a Naciones Unidas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, que además trabaja con datos y con cifras del propio gobierno nacional y hace un monitoreo incluso satelital que nadie más tiene la capacidad de hacer”.

Mantilla agrega que “el gran error en el que cabe el presidente es creer que el aumento en las incautaciones que se ha hecho de su gobierno ha sido una herramienta efectiva para contener el crecimiento del narcotráfico”.

Por su parte, Andrés Macías, experto en seguridad con doctorado en Estudios de Paz y Conflicto, explica que “las proyecciones que hace Naciones Unidas son proyecciones complejas que pueden llevar a diferentes interpretaciones y lo que plantea el gobierno de Gustavo Petro es que no está de acuerdo con esa interpretación. Pero ahora asociar eso a que es la principal causa de la desertificación creo que es un completo erro, la desertificación no se dio por eso”.

Agregó: “Por ejemplo las incautaciones, el gobierno de Colombia establece que este es el periodo con el mayor numero de incautaciones, lo cual es cierto, se han incautado más toneladas, pero cuando se contrasta el total de incautaciones con relación al aumento porcentual o a la producción proyectada, el porcentaje varía, es decir, se aumentó el número de toneladas incautadas, pero es que el porcentaje de aumento en la producción es mayor, por lo cual el porcentaje total de incautaciones sobre producción potencial es menor, es menor que en otros años. Y ahí hay una falencia por parte del gobierno colombiano”.