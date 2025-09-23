Petro en la ONU: Los discursos marcados del presidente colombiano por guerras y crisis climática

Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. (Foto de Adam Gray/Getty Images) / Adam Gray

Desde su posesión en 2022, el presidente Gustavo Petro ha centrado sus discursos anuales ante la Asamblea General de Naciones Unidas en tres ejes recurrentes: la crisis climática, la crítica a la guerra y la defensa de Palestina. Año tras año, sus intervenciones han dejado frases que han resonado en el debate internacional.

2022: críticas a la guerra y al modelo extractivista

En su primer discurso como presidente de Colombia, Petro cuestionó en la ONU, la “hipocresía” en torno a la protección ambiental y el fracaso de las políticas antidrogas.

“Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva.”

“La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado.”

También lanzó críticas contra las invasiones por petróleo y gas, y advirtió: “No nos presionen para alinearnos en los campos de la guerra.”

2023: advertencias sobre el futuro y defensa de Palestina

Un año después, el mandatario adoptó un tono más personal y alarmista, al referirse a sus nietos y a su hija menor como símbolo de las futuras generaciones:

“Quiero que mis nietos… puedan vivir alejados del Apocalipsis y de los tiempos de la extinción.”

Petro alertó sobre un éxodo climático global: “En 2070 habrá 3.000 millones de personas huyendo… en Colombia solo quedarán desiertos.”

En ese mismo discurso, vinculó la crisis global con los conflictos armados y denunció la doble moral internacional:

“Las razones que se expresan para defender a Zelenski, son las mismas con las que se debería defender a Palestina.”

“Ayudaron a prender una guerra porque al poder mundial le convenía… y se olvidaron de acabar la otra.”

2024: “Ha comenzado el fin de la humanidad”

En su más reciente intervención, Petro advirtió que la situación ambiental se ha agravado:

“Hoy las cosas están peores que hace un año. Se han quemado once millones de hectáreas en la selva Amazónica, en tan solo un mes.”

“Ha comenzado el fin de la humanidad.”

¿Cómo estuvo presente el conflicto de Palestina e Israel?

El presidente Gustavo Petro ha dado duros señalamientos contra Israel, entre las frases destacadas de sus intervenciones se encuentra

“La lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza.”

“Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda.”

“El genocidio en Gaza es una demostración del poder de la barbarie.”

¿Que es la asamblea general de la ONU?

Es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales, según establece la Carta de las Naciones Unidas.