Viernes 3 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Hoy se inicia en el centro comercial Portal del Quindío en Armenia, EXPOVIVE Caracol la feria de vivienda e inmobiliaria más importante del departamento que se extenderá durante todo el fin de semana en el segundo nivel del centro comercial.

Juanita Jaramillo directora de mercadeo del centro comercial portal del Quindío expresó “Este fin de semana el portal del Quindío se convierte en este gran punto de encuentro donde todos los quindianos podrán dar el primer paso para cumplir un sueño que es tener casa propia. Queremos obviamente que todas las personas se acerquen, compartan y pues obtengan toda la información, además elijan con confianza su mejor opción de vivienda”

Armenia fue epicentro del foro Desde el Quindío hablamos de Salud Mental y Drogas donde representantes de los ministerios de Salud y de Justicia, experto del Colegio Colombiano de Psicólogos, y de la Universidad Alexander Von Humboldt donde socializaron la nueva Ley de Salud Mental, a cargo de delegados de los ministerios de Salud y de Justicia, quienes explicaron los alcances de esta normativa en el marco de la atención integral y la garantía de derechos en el país

Mónica Novoa, coordinadora del Comité Permanente en Salud Mental del Colegio Colombiano de Psicólogos, explico que “en el último informe que dio pie para la actualización de la ley de la política, la región entre eso, Quindío, Risaralda es la que peores indicadores en salud mental tiene porque hay unos temas muy complejos eh comparativamente, digamos, con otras regiones, en adultos mayores y población de niños, niñas y adolescentes y jóvenes están los indicadores bien preocupantes

La universidad La Gran Colombia de Armenia otorgó un reconocimiento al dirigente empresarial, Jorge Vergara Guzmán.

La Gran Colombia de Armenia llevó a cabo el acto protocolario del Doctorado Honoris Causa en Administración de Empresas que fue entregado a Jorge Vergara Guzmán, en reconocimiento a su trayectoria y legado.

Es de anotar que don Jorge fue gerente de Bancolombia, director por más de 20 años de Comfenalco Quindío y fundador de la Defensa Civil en Armenia. El galardonado se mostró muy satisfecho y honrado por la distinción que le otorgó la universidad y sostuvo que, aunque no es Quindiano se ha forjado en gran parte de su carrera empresarial en el departamento.

Recordó que en su paso por la dirección de Comfenalco Quindío logró grandes obras como es el edificio donde está ubicada la sede en el centro de la ciudad y el centro vacacional en la vía hacia La Tebaida.

Dijo que a sus 90 años se siente pleno y feliz por toda la labor que ha realizado en las diferentes empresas donde estuvo ejerciendo como directivo.

La rectora delegataria de la Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia, Bibiana Vélez Mejía reconoció la importancia de la distinción que realizaron al doctor Jorge porque considera fue un clamor de gremios del departamento y como universidad respondieron a ese llamado entendiendo que la trayectoria lo hace más que merecedor.

Vuelve y juega, volqueteros protestaron por la falta de escombrera en Armenia

El pasado mes de junio se llevó a cabo una concentración de volqueteros en la vía hacia El Caimo frente a las instalaciones de las empresas de concreto con el fin de exigir la contratación en el transporte de materiales y también la solución con una escombrera.

En las últimas horas la manifestación se llevó a cabo a las afueras del centro administrativo municipal, CAM de Armenia donde varias volquetas estuvieron en el punto con el fin de llamar la atención de las autoridades sobre la problemática que viven por la falta de escombrera.

Uno de los afectados señaló que urgen las acciones concretas para disponer de un lugar adecuado ya que las empresas de construcción no les están dando trabajo. Otro de los protestantes dijo que no hacen caso a la petición que en reiteradas ocasiones han evidenciado y por eso el único camino que les queda es el de la protesta.

Desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal sostuvo un encuentro con los representantes del gremio de volqueteros, en el que se socializaron las acciones que adelanta la Administración Municipal para garantizar una correcta disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD).

Durante la reunión, Diego Ramírez, director de Planeación, informó que ya se identificaron tres puntos en la ciudad para la disposición de este tipo de materiales: la cancha de La Adiela, un predio ubicado en el sector de La Patria y otro lote cercano a la avenida César López.

Y agregó “Estos lugares cuentan con conceptos favorables por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), lo que representa un avance significativo en el proceso. Actualmente, estamos trabajando en la elaboración de los planes de manejo ambiental que permitirán mitigar los impactos de estas actividades. Una vez finalizada esta fase, se definirá el gestor u operador responsable de cada sitio, para ponerlos en funcionamiento y dar una solución efectiva a la disposición de los RCD en la capital quindiana”, indicó el jefe de la cartera.

La construcción de más de 700 viviendas en el Quindío será uno de los proyectos a debatir en la asamblea departamental

En efecto en las últimas horas se llevó a cabo en la asamblea departamental la instalación del tercer período de sesiones ordinarias del 2025.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se refirió a uno de los importantes proyectos a debatir que está relacionado con la construcción de 639 viviendas de interés prioritario y 100 de interés social en los diferentes municipios del departamento.

Fue claro que la gestión está muy adelantada puesto que estuvieron en diálogos con los alcaldes para determinar la viabilidad de los lotes por eso presentarán la ordenanza para hacer realidad el proceso.

El municipio de Salento recibió el premio latinoamericano de turismo deportivo consolidándose como referente

El secretario de turismo del municipio Edison Hernán Espinosa, informó que recibieron en la ciudad de Bogotá el importante reconocimiento que posiciona a Salento como un referente en Latinoamérica.

Asimismo, aseguró que lograron que el encuentro de turismo deportivo se desarrolle el próximo año en el Quindío donde la Federación Latinoamericana de Turismo solicitó realizar el certamen en el departamento lo que permite continuar consolidando al destino

En noticias de agenda, En Armenia con el concurso nacional de duetos Hermanos Moncada se inicia la programación de las fiestas aniversarias haciendo tributo a la música andina colombiana

Este domingo se realizará el tradicional sancocho esquinero en el barrio Santander de Armenia donde se espera la participación de 25 sancochos, una tradición de más de 30 años

La cámara de comercio y asobares realizarán hoy el Coffe party en el pasaje Bolívar en el centro de Armenia desde las 5y30 de la tarde donde una de las preparaciones será el carajillo.

Este domingo se llevará a cabo una carrera con 2.000 participantes en favor de los animalitos en Armenia

Y es que este domingo 5 de octubre se llevará a cabo la Pet Run que unirá deporte, hábitos saludables y solidaridad en la que participarán unos 2.000 corredores de todo el país en las modalidades 10K, 5K y 1K Pet, en el marco de las Fiestas de Armenia 136 años.

El director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), Wilson Herrera dijo que es un evento muy importante porque, aunque impulsa el deporte tiene un sentido social. Explicó que esperan recolectar 11 toneladas de alimento y concentrado para perros y gatos que posteriormente será distribuido directamente por el Imdera a fundaciones de cuidado animal de la ciudad.

Es de anotar que la carrera tendrá como punto de concentración el Centro Comercial Plaza Flora desde las 5:45 a. m. Los recorridos cubrirán diferentes zonas de la ciudad: la 1K Pet se realizará en inmediaciones del Centro Comercial Plaza Flora; la 5K tendrá giros en la Glorieta Ibérica y Container City; mientras que la 10K llegará hasta la entrada del SENA Agroindustrial.

Desde hoy inicia Expocampo que reunirá lo mejor del sector ganadero y equino del Quindío

Hasta el 5 de octubre se llevará a cabo el evento en el centro de convenciones de Armenia donde tendrá como actividades principales los mercados campesinos locales, la exposición Equina Grado A y la primera Exposición Angus & Brangus 2025.

El presidente del Comité de Ganaderos del departamento, Giovanni Galindo afirmó que aspiran a consolidar el evento puesto que es la primera versión que realizan y por eso generan toda la adecuación respectiva en el centro de convenciones.

Indicó que tendrán más de 200 caballos de los mejores criaderos del país y considera es una gran feria agropecuaria que es para toda la familia. Vale recordar que el ingreso al evento tendrá un costo de 30 mil pesos.

Empresas Públicas de Armenia continúa desarrollando actividades especiales para preparar la ciudad en el marco de la conmemoración de los 136 años de la capital quindiana y la semana de receso estudiantil. Con brigadas de aseo y mantenimiento, la entidad busca que propios y visitantes encuentren una ciudad más limpia, acogedora y lista para celebrar.

Prosperidad Social anuncia que del 2 al 13 de octubre se entregarán las transferencias monetarias en modalidad giro, a 8.230 participantes del programa Renta Joven. La inversión será superior a 4.242 millones de pesos.

Esta modalidad está dirigida a jóvenes que no tienen cuenta de ahorros o producto financiero activo y pueden reclamar su transferencia en los 269 puntos autorizados.

La Asamblea Departamental del Quindío, en articulación con la Universidad de Pamplona, continúa avanzando en los procedimientos para elección del nuevo Contralor Departamental periodo constitucional 2026–2029

La etapa de inscripciones se realizó por medio del aplicativo dispuesto por la Universidad de Pamplona, donde se registraron 88 aspirantes. Estos candidatos conformaron una lista preliminar, que posteriormente avanzó a la fase de verificación de documentos y requisitos mínimos, tarea que ha sido ejecutada de manera conjunta entre la Asamblea y la Universidad, cumpliendo con los parámetros establecidos en el acto administrativo que regula esta convocatoria.

De acuerdo con el cronograma establecido, se espera que el proceso culmine con la elección del nuevo Contralor Departamental el próximo 28 de noviembre de 2025, fecha en la cual la plenaria de la Asamblea procederá a la designación, con base en los resultados obtenidos por los aspirantes durante todo el proceso.

En deportes, Fin de semana de fútbol de salón con Caciques del Quindío, mañana sábado 4 de octubre Caciques del Quindío A jugará el partido de ida de los octavos de final de la liga nacional de fútbol de salón enfrentando a Jogo Bonito en Ibagué a las 8 de la noche.

Por su parte las chicas de Caciques del Quindío jugarán el partido de vuelta de la semifinal de la liga nacional femenina de salón frente a Heroínas de Tunja, la serie la ganan las de Boyacá por 4 a 3, el partido se jugará el domingo 5 de octubre a las 7 de la noche en el coliseo del municipio de Circasia.