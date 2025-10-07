Manifestaciones en Bogotá, 7 de octubre por marchas pro Palestina: horarios y puntos de concentración

Durante los últimos días se han presentado varias manifestaciones en apoyo y a favor del pueblo de Palestina. Desde el Frente de Acción por Palestina y distintas organizaciones, dentro de ellas la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), anunciaron la convocatoria de esta marcha nacional en solidaridad con Palestina.

De acuerdo con la información del comunicado, estas manifestaciones se llevarán a cabo este martes 7 de octubre en la ciudad de Bogotá. Por esta razón, es importante que planifique sus viajes con anterioridad ya que estas manifestaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en las operaciones de TransMilenio.

Dentro del comunicado del Frente de Acción por Palestina, destacaron que se realizará un plantón a partir de las 2:00 p.m. en frente de la Embajada de Estados Unidos, donde luego se desplazarán en una marcha hasta la Plaza de Bolívar a las 4:30 p.m.

Manifestaciones en Bogotá martes 7 de octubre: puntos de concentración

10:30 a.m.: marcha en solidaridad con Palestina en Universidad Distrital- sede Macarena.

marcha en solidaridad con Palestina en Universidad Distrital- sede Macarena. 1:00 p.m. Caravana/ rodada por palestina Aeropuerto el Dorado.

Caravana/ rodada por palestina Aeropuerto el Dorado. 1:00 p.m. Marcha: en solidaridad con palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.

en solidaridad con palestina en la Universidad Pedagógica Nacional. 4:00 p.m. caravana: rodada por Palentina 2.0- Universidad Nacional de Colombia, convocada por Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike.

rodada por Palentina 2.0- Universidad Nacional de Colombia, convocada por Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike. 4:30 p.m. marcha Nacional en solidaridad con Palestina en la Embajada de Estados Unidos, convoca el Comité de Acciones por Palestina.

La Secretaría Distrital de Gobierno afirmó que por medio de sus gestores de diálogo social, convivencia y derechos humanos, estará acompañando a las personas durante las manifestaciones para garantizar el derecho a la protesta social pacífica.

Marchas pro Palestina: Presidente Petro se pronuncia

El jefe de Estado Gustavo Petro se refirió a las manifestaciones que están previstas para este martes y afirmó que: “El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EEUU, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EEUU.” así lo afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

