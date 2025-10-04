Fecode anuncia movilización nacional en solidaridad con Palestina el 7 de octubre

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) confirmó que el próximo martes 7 de octubre se llevará a cabo una movilización nacional en diferentes ciudades del país. La jornada, que contará con la participación de sindicatos filiales y organizaciones sociales, busca expresar respaldo al pueblo palestino frente a la crisis humanitaria que se vive en Gaza.

Aunque Fecode es reconocida como el principal gremio de docentes del país, la convocatoria no se limita al ámbito educativo. Según informó el Comité Ejecutivo, la movilización pretende denunciar lo que califican como un genocidio contra la población palestina, donde mujeres, niños y adultos mayores son las principales víctimas de la guerra.

“Los maestros y maestras de Colombia no podemos ser indiferentes ante lo que ocurre en Gaza. Es nuestro deber alzar la voz en defensa de los derechos humanos y la vida”, señaló la dirección del sindicato en el anuncio oficial.

¿Dónde será marcha del 7 de octubre de Fecode?

La movilización está programada para realizarse en las principales ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. La organización adelantó que cada filial definirá los puntos de encuentro y recorridos locales, aunque en la capital del país se prevé una gran concentración en el centro de la ciudad.

El evento no solo será una muestra de respaldo a Palestina, sino también una forma de visibilizar la postura de los trabajadores de la educación frente a los conflictos internacionales. En palabras de los organizadores, se trata de un acto de solidaridad activa que busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis humanitaria.

📄Circular 69

📃Participación de FECODE en la Movilización nacional el 7 de octubre, en solidaridad con el pueblo de Palestina 🇵🇸https://t.co/2UzcYpNhVj pic.twitter.com/mI4sCeclRm — fecode (@fecode) October 4, 2025

La convocatoria de Fecode se suma a múltiples expresiones de solidaridad que han surgido en diferentes partes del mundo. Organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos han denunciado que la población civil palestina enfrenta no solo los efectos de los bombardeos, sino también el desabastecimiento de alimentos, agua y medicamentos.

De acuerdo con el gremio docente, utilizar la hambruna como arma de guerra es una práctica inaceptable que debe ser rechazada por todos los pueblos. “La educación siempre estará del lado de la vida, la paz y la dignidad de los seres humanos”, expresó el sindicato.

Un llamado amplio a la participación

Fecode invitó a todas sus filiales, maestros activos y pensionados, así como a estudiantes y organizaciones afines, a sumarse a la jornada. El Comité Ejecutivo hizo énfasis en que la movilización del 7 de octubre no se limita a un acto simbólico, sino que busca ser parte de una red de acciones internacionales que reclaman el fin de la violencia en Palestina.

La federación también reiteró que la solidaridad entre los pueblos es un principio fundamental que debe mantenerse vigente frente a las injusticias. “Colombia conoce de cerca lo que significa vivir en medio de la violencia. Por eso levantamos la voz para exigir que se detenga el exterminio del pueblo palestino”, añadieron los voceros.