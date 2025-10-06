Así quedó el pico y placa en Bogotá: Números con restricción el 6, 7, 8 ,9 y 10 de octubre del 2025
Nueva rotación de pico y placa en Bogotá. Conozca cómo funcionará la restricción vehicular en Bogotá durante octubre:
La medida de Pico y Placa es una restricción vehicular que ha estado vigente durante varios años en Bogotá y que busca mejorar la movilidad en la ciudad. Este sistema permite reducir la congestión en las vías principales, especialmente durante las horas de mayor tráfico, contribuyendo a una circulación más ágil y ordenada.
Además, su implementación no es exclusiva de la capital; otras ciudades como Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali también han adoptado esta medida con resultados positivos.
La Secretaría Distrital de Movilidad señala que, además de optimizar el tránsito, el Pico y Placa tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación ambiental, ya que durante las denominadas horas pico se reduce la cantidad de vehículos en circulación.
Por ello, es fundamental que los conductores conozcan la rotación vigente de las placas para cada semana y así evitar sanciones económicas o la inmovilización del vehículo.
Pico y placa Bogotá: semana del 6 al 10 de julio 2025
- Lunes 6 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 7 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 8 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 9 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa solidario en Bogotá
Por otro lado, si es de las personas que necesita estrictamente circular con su vehículo por la ciudad existe una opción que permite a los vehículos movilizarse en los horarios restringidos. Esta opción es el Pico y Placa Solidario, en la que, dependiendo de la solicitud que realice, los conductores pueden obtener un permiso diario, mensual o semestral para circular por toda la ciudad. Para acceder a este beneficio, es necesario realizar la inscripción y el pago del valor correspondiente.
La Secretaría de Movilidad enfatiza que la totalidad de los ingresos recaudados por este concepto se destina a la financiación, el fortalecimiento y la mejora de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
Tarifas del Pico y Placa Solidario en 2025
El valor que deberá pagar para aplicar al Pico y Placa Solidario para 2025, dependerán el tipo de vehículo y motor que tenga. El valor final de este permiso se calcula por medio de la página del Pico y placa Solidario ingresando sus datos personales y los del carro.
Que vehículos están exentos del pico y placa
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- sLos vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.