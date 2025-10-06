Así quedó el pico y placa en Bogotá: Números con restricción el 6, 7, 8 ,9 y 10 de octubre del 2025

La medida de Pico y Placa es una restricción vehicular que ha estado vigente durante varios años en Bogotá y que busca mejorar la movilidad en la ciudad. Este sistema permite reducir la congestión en las vías principales, especialmente durante las horas de mayor tráfico, contribuyendo a una circulación más ágil y ordenada.

Además, su implementación no es exclusiva de la capital; otras ciudades como Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali también han adoptado esta medida con resultados positivos.

La Secretaría Distrital de Movilidad señala que, además de optimizar el tránsito, el Pico y Placa tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación ambiental, ya que durante las denominadas horas pico se reduce la cantidad de vehículos en circulación.

Por ello, es fundamental que los conductores conozcan la rotación vigente de las placas para cada semana y así evitar sanciones económicas o la inmovilización del vehículo.

Le recomendamos: Nueva política pública de sustancias psicoactivas en Bogotá: se realizó el primer encuentro

Pico y placa Bogotá: semana del 6 al 10 de julio 2025

Lunes 6 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 7 de octubre : Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 8 de octubre : Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 9 de octubre : Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa solidario en Bogotá

Por otro lado, si es de las personas que necesita estrictamente circular con su vehículo por la ciudad existe una opción que permite a los vehículos movilizarse en los horarios restringidos. Esta opción es el Pico y Placa Solidario, en la que, dependiendo de la solicitud que realice, los conductores pueden obtener un permiso diario, mensual o semestral para circular por toda la ciudad. Para acceder a este beneficio, es necesario realizar la inscripción y el pago del valor correspondiente.

La Secretaría de Movilidad enfatiza que la totalidad de los ingresos recaudados por este concepto se destina a la financiación, el fortalecimiento y la mejora de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

Tarifas del Pico y Placa Solidario en 2025

El valor que deberá pagar para aplicar al Pico y Placa Solidario para 2025, dependerán el tipo de vehículo y motor que tenga. El valor final de este permiso se calcula por medio de la página del Pico y placa Solidario ingresando sus datos personales y los del carro.

Le recomendamos: Salario Mínimo 2026: ¿en cuánto quedaría el sueldo si sube el 11%? Analizamos aumento

Que vehículos están exentos del pico y placa