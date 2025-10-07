🔴EN VIVO: Marcha pro Palestina 7 octubre en Bogotá - Así está la movilidad, puntos de encuentro y más

Este 7 de octubre se cumplen dos años de la guerra en Gaza, luego de que Hamás lanzara un ataque sorpresa contra Israel, cabe recordar que en dicho acto los combatientes de Palestina sobrepasaron la frontera entre Gaza e Israel, y allí se detonaron granadas y disparos dejando como consecuencia miles de muertes y heridos, que en su mayoría eran civiles. En aquel momento, Hamás alcanzó a tomar como rehenes a 251 personas, de los cuales, según el ejército Israelí, 47 siguen cautivos junto a 25 que, ya han fallecido.

Desde entonces, Gaza se ha convertido en un territorio de constantes batallas, por lo que varias personas han tenido que huir de sus hogares. Incluso, ante la difícil guerra se han desencadenado otros problemas sociales, donde la mayoría de personas se han visto sometidas a vivir en refugios donde no cuentan con suficiente comida, agua o medicamentos.

Si bien con el tiempo varios países se han sumado para tratar de ayudar a que se presente un alto al fuego, no se ha logrado, puesto que, en la actualidad, siguen las confrontaciones por ambas partes. Frente a esta situación, se conoció que este martes en diferentes partes del mundo se realizaran actos en conmemoración a las víctimas.

Manifestaciones en Bogotá, 7 de octubre por marchas pro Palestina

En el caso de Bogotá, este 7 de octubre los ciudadanos se ha de programar para realizar manifestaciones en pro Palestina, estas convocadas por diferentes organizaciones, entre estas la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) esto con el objetivo de representar su solidaridad con el pueblo palestino.

Puntos de concentración: Manifestaciones en Bogotá, 7 de octubre

10:30 a.m.: marcha en solidaridad con Palestina en Universidad Distrital- sede Macarena.

marcha en solidaridad con Palestina en Universidad Distrital- sede Macarena. 1:00 p.m. Caravana/ rodada por palestina Aeropuerto el Dorado.

Caravana/ rodada por palestina Aeropuerto el Dorado. 1:00 p.m. Marcha: en solidaridad con palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.

en solidaridad con palestina en la Universidad Pedagógica Nacional. 4:00 p.m. caravana: rodada por Palentina 2.0- Universidad Nacional de Colombia, convocada por Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike.

rodada por Palentina 2.0- Universidad Nacional de Colombia, convocada por Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike. 4:30 p.m. marcha Nacional en solidaridad con Palestina en la Embajada de Estados Unidos, convoca el Comité de Acciones por Palestina.

