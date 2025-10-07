Las implicaciones del anuncio de Naciones Unidas de ampliar método para medir cultivos de coca

AME7464. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/04/2025.- Fotografía de archivo fechada el 30 de diciembre de 2020 que muestra a un integrante de la Policía de Colombia fumigando un cultivo de coca durante una jornada de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco. Colombia avanza en el proceso de compra de glifosato para retomar la erradicación terrestre de cultivos de coca con este polémico herbicida, cuya aspersión aérea no se utiliza desde 2015 cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos la suspendió. EFE/Carlos Ortega/ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito reconoció “que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de la implementación de la política de drogas”.

Por ello, propuso ampliar los indicadores, “pasando de medir solo la producción potencial a estimar también la cocaína disponible en los mercados”.

Esto, en medio de un contexto en el que, el Gobierno Nacional ha señalado que el informe del 2023 que reveló que en Colombia se disparó producción de cocaína en un 53%, “está errado en el manejo científico de la estadística” y tiene un “rezago” en la actualización del rendimiento promedio del cultivo de hoja de coca en las regiones.

Consultamos expertos para analizar las medidas anunciada:

Andrés Macías, experto en seguridad con doctorado en Estudios de Paz y Conflicto, señala que el nuevo indicador que se planea incluir, “sin duda alguna robustece el ejercicio científico que realiza Naciones Unidas y permitirá tener un panorama más exacto a la evolución de ese fenómeno en Colombia”.

Sin embargo, advierte que esto no descarta las limitaciones del estudio, ya que “está basado en proyecciones, en cálculos y modelos estadísticos que se convierten en un insumo fundamental para la toma de decisiones en materia de lucha contra el narcotráfico”.

Dejo claro que, “lo que plantea Naciones Unidas no quiere decir que sus informes de años anterior se deban descartar”, ya que, su metodología es “estandarizada y muy robusta”.

En cuanto a la polémica generada por el reclamo del presidente Petro frente a los resultados del estudio, Macías señala que “el reclamo se centró en el modelo para calcular la producción potencial de cocaína y la cocaína disponible en los diferentes mercados ilegales”, pero que esto es solo uno de los elementos que se incluyen en el modelo estandarizado de Naciones Unidas. “Lo que analiza y mide Naciones Unidas es mucho más amplio y no se limita solamente a lo que cuestiona el presidente”, añade.

Por su parte, Juan Camilo Valencia González, experto en temas de seguridad, magíster en Derecho Penal considera que el planteamiento de las Naciones Unidas es una realidad, ya que las estimaciones se han realizado con variables limitadas, impactando los indicadores oficiales y el diseño de políticas públicas. “¿Cómo diseño de manera adecuada una política pública con base en información fraccionada, fragmentada o eventualmente en una información incompleta?”, cuestionó.

Destaca que señalar estas falencias permite identificar áreas de mejora y que la posición del gobierno al respecto no es irrazonable. “Creo que es necesario poner el dedo en esta situación e indicar que eventualmente el mecanismo no es el más efectivo”, añadió.