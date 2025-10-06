Colombianos debutan hoy en el Kia Open ATP 2025 que se realiza en Cali

El tenis colombiano vivirá una jornada clave este lunes en el Kia Open ATP Cali 2025, con el debut de dos representantes nacionales en el cuadro principal del torneo que se disputa en el Club Campestre Farallones con entrada gratuita

Samuel Alejandro Linde Palacios abre la jornada estelar

El primer colombiano en saltar a la cancha será Samuel Alejandro Linde Palacios, quien recibió una invitación especial (Wild Card) por parte de la organización.Su partido está programado después del primer encuentro de la jornada, frente al peruano Gonzalo Bueno (PER), en la cancha central del certamen.

Palacios buscará aprovechar el apoyo local para superar la primera ronda y avanzar entre los 32 jugadores que compiten por el título individual.

Miguel Tobón cierra la jornada del lunes

En el turno nocturno, no antes de las 6:30 p.m., será el turno de Miguel Tobón (COL), también con Wild Card, quien enfrentará al chileno Matías Soto (CHI).Tobón llega motivado para iniciar con pie derecho su participación en el torneo, ante un rival que ha mostrado gran nivel en el circuito sudamericano.

El Kia Open ATP Cali 2025 reúne a deportistas de Argentina, Chile, Perú, España, Estados Unidos, Líbano, Italia y Colombia.El evento cuenta con el patrocinio principal de KIA y el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

Las competencias iniciaron a las 10:30 a.m. con la fase final del cuadro clasificatorio (Qualy) y continuarán durante toda la semana con la disputa de las rondas principales, hasta coronar al campeón el fin de semana.