Mañana cierra la convocatoria de Rumbo Lab, que impulsa educación y empleo juvenil rural en Colombia

Los agrónomos y la tecnología para una producción más eficiente y sostenible. Imagen de referencia. Foto: Getty Images / LEREXIS

Medellín

Este miércoles, 8 de octubre, termina el plazo para que las diferentes fundaciones, ONG, cooperativas, empresas sociales e instituciones educativas, participen en la convocatoria de Rumbo Lab, que otorgará hasta 400 millones de pesos en financiamiento, asesoría técnica especializada y conexión con aliados estratégicos.

Esta estrategia, que busca la permanencia rural con propósito, pretende “impulsar iniciativas educativas innovadoras, escalables y sostenibles que promuevan el aumento de ingresos de la juventud rural a través de la empleabilidad y el emprendimiento, fortaleciendo sus habilidades técnicas, socioemocionales y digitales; conectándose con ecosistemas productivos y de mercado”.

Este trabajo hace parte del laboratorio de innovación social del Grupo Cibest, y su objetivo es que las comunidades de regiones apartadas, en nuestro país, puedan acceder a más posibilidades de desarrollo económico a partir de soluciones colaborativas con impacto económico, ambiental y social.

¿En qué zonas aplica la convocatoria?

El alcance es para todos los municipios rurales del país, buscando garantizar una mayor participación. Allí se incluyen localidades de Santander, Boyacá, Nariño, Meta, La Guajira, Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Vaupés, entre otros.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a recursos económicos para su financiación hasta por 400 millones de pesos para la línea territorial y 50 millones de pesos para el modelo de financiación basado en resultados.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Las entidades que participen en la convocatoria deben estar legalmente constituidas en Colombia, contar con al menos un año de operación y que sus proyectos se enfoquen en jóvenes de 14 a 35 años.

Aclararon desde la organización de este laboratorio que las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta este miércoles, 8 de octubre de 2025.

¿Qué sigue después?

La selección final de los proyectos se desarrollará hasta el 5 de noviembre, se espera el anuncio de los ganadores el 10 de noviembre y a partir de enero del próximo año comenzará la asistencia técnica.

Según indicó Cipriano López González, vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad de Bancolombia, “el campo colombiano tiene un potencial inmenso, pero muchas veces los jóvenes no lo perciben como un espacio de oportunidades. Hoy queremos cambiar esa percepción: que la ruralidad sea una elección y no una obligación. Con RumBo Lab apostamos por un campo que potencie el talento joven, y lo proyecte como motor de desarrollo para el país”.

Explicó, además, que “RumBo Lab conecta el talento de los jóvenes rurales con oportunidades reales de mercado. Queremos que estos proyectos sean sostenibles, generen empleo digno y fortalezcan las economías locales. Cada iniciativa apoyada es un paso para cerrar las brechas históricas entre lo urbano y lo rural, y construir un campo próspero donde los jóvenes quieran quedarse y crecer”.