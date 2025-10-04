Jarlan Barrera, sancionado en Copa Colombia: ¿Se perderá las semifinales con el Medellín?

Deportivo Independiente Medellín se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales de la Copa Colombia, luego de remontar su serie ante Santa Fe con una contundente goleada 0-3 en el estadio de Techo de Bogotá, imponiéndose 3-1 en el marcador global.

El juego, que contó con varios momentos picantes, dejó la expulsión del volante Jarlan Barrera, quien celebró efusivamente el segundo gol del equipo antioqueño estando ya en el banco de suplentes, lo que generó la molestia y el reclamo de Iván Scarpeta, defensor Cardenal, también expulsado.

¿Cuántas fechas de sanción recibió Jarlan?

El Comité Disciplinario de la Dimayor le impuso dos fechas de sanción al volante samario, al, según informó en la resolución, “emplear lenguaje grosero u obsceno contra adversario”. El mismo castigo le cayó a Iván Scarpeta.

Medellín tiene la posibilidad de habilitar a Barrera para las semifinales de la Copa, la cual disputará ante Envigado o Pereira; no obstante, deberá decidir entre el volante o Brayán León.

El Poderoso cuenta con la presencia de Juan Arizala en la Selección Colombia Sub-20 que disputa el Mundial de Chile. León, que fue expulsado en el juego de ida de los cuartos de final de Copa Colombia contra Santa Fe, cuenta con tres fechas de sanción. Restrepo ya decidió habilitarlo para el juego de vuelta de dicha serie en Bogotá.