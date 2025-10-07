Guerra en Gaza: el sufrimiento de una población atrapada en la crisis humanitaria

RAFAH (GAZA), 25/03/2024.- Muhammad, de 11 años, y Reham, de 9, se encuentran frente a uno de los centros de distribución de alimentos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Todos los días camino 2 kilómetros y paso más de 5 horas para proporcionar una comida al día a mi familia. Es difícil y agotador, pero tengo que hacerlo todos los días sin cansarme ni aburrirme, de lo contrario no comeremos nada, afirma Muhammad. "Los niños están delgados como el papel por malnutrición", lamenta James Elder, portavoz de UNICEF que se encuentra en estos momentos en la Franja de Gaza, donde ha podido viajar el norte y ser testigo de la hambruna que ya se cierne sobre su población y que se ha cobrado la vida de 27 niños.EFE/ Eyad El Baba/UNICEF/ ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / Eyad El Baba/UNICEF ( EFE )

Israel somete a bombardeos diarios a la ploblación donde todos los días mueren decenas de civiles. Además de tenerlos bajo un bloqueo que tiene a ese territorio en una hambruna extrema.

“La situación es más que catastrófica”, así lo define Naciones Unidas. La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios asegura que la situación en la Franja de Gaza ha superado la catástrofe, en medio de hostilidades continuas y hambruna extrema.

Hambruna

El pasado 22 de agosto, los resultados del análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, que realiza Naciones Unidas, arrojaron y declararon hambruna en Gaza.

Más de medio millón de personas en Gaza se encuentran atrapadas en la hambruna, caracterizada por la inanición generalizada, la indigencia y muertes evitables, explicó el informe, asegurando además que “se trata de una hambruna provocada por Israel” y un crimen de guerra.

Tom Fletcher, responsable de asuntos humanitarios de naciones unidas resaltó que esta situación se pudo haber evitado si la comida no se quedara en las fronteras por la obstrucción sistemática de Israel.

The Gaza Famine is the world’s famine. A preventable, predictable famine. ⁰⁰Enough. Ceasefire. Open all crossings, north and south. Let us get food in, unimpeded and at massive scale. pic.twitter.com/eB1x8uEgpV — Tom Fletcher (@UNReliefChief) August 22, 2025

Desde el inicio de la guerra, 151 niños han perdido la vida en la Franja de Gaza debido a la desnutrición aguda, la mayoría de ellos durante este año, según los últimos datos de las autoridades sanitarias palestinas .

A mediados de agosto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU contabilizaba que al menos 1.760 personas han muerto desde finales de mayo en la Franja de Gaza mientras buscaban ayuda humanitaria, la mayoría por disparos del ejército israelí.

Entre el 27 de mayo y el 13 de agosto, esa oficina “registró al menos 1.760 palestinos muertos mientras buscaban ayuda: 994 cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel, y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro”.

Genocidio

El pronunciamiento más importante de la ONU en estos dos ultimos años se dio el 16 de septiembre, la Comisión Internacional Investigadora para los territorios palestinos concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina.

El informe asegura que las fuerzas israelíes han ejecutado cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños graves físicos o mentales, condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.

La crisis humanitaria sigue creciendo mientras la paz sigue pendiente, a dos años del atentado terrorista de Hamás contra Israel, que dejó casi 1.200 personas muertas y más de 250 rehenes. La respuesta israelí ha causado la muerte a más de 67.000 palestinos.