Egan Bernal continúa escalando posiciones en el Ranking UCI: Así van los principales colombianos

El esloveno Tadej Pogacar se mantiene como el mejor ciclista del Ranking UCI, ratificándose como el mejor pedalista del mundo en la actualidad. Pogacar lidera la más reciente actualización del escalafón, defendiendo los 11.480 puntos con los que cuenta actualmente.

El vigente campeón del Tour de Francia casi que duplica a su principal perseguidor, el danés Jonas Vingegaard, quien suma 5944.14 puntos. El podio lo completa el también danés Mads Pedersen con 5074.45, sin presentarse mayores modificaciones.

¿Cómo van los colombianos?

Egan Bernal sigue escalando posiciones poco a poco en el Ranking UCI. Luego de finalizar cuarto el pasado fin de semana en el Giro de Emilia, el zipaquireño ascendió a la casilla 46, registrando 1502.5 puntos. En el Top 100 del escalafón solo están él y Santiago Buitrago, quien cayó 2 posiciones y ahora figura 70.

Egan es el tercer mejor ciclista latinoamericano del listado, solo por debajo del mexicano Isaac Del Toro, quien figura en la cuarta posición, y del ecuatoriano Richard Carapaz, que se ubica en la casilla 33.

Los siguientes colombianos del Ranking también cedieron posiciones. Harold Tejada cayó 4 posiciones y ahora figura 110; Einer Rubio también cedió 4 puestos y ahora 113; mientras que Juan Sebastián Molano descendió 11 lugares y ahora es 170. Entretanto, Nairo Quintana, cayó 5 posiciones en el Ranking UCI, figurando ahora en la posición 416 del listado.

Ranking UCI

1) Tadej Pogacar (Eslovenia): 11.480 Puntos

2) Jonas Vingegaard (Dinamarca): 5944.14

3) Mads Pedersen (Dinamarca): 5074.45

4) Isaac Del Toro (México): 4704

46) Egan Bernal (Colombia): 1502.5

70) Santiago Buitrago (Colombia): 10775

110) Harold Tejada (Colombia): 795

416) Nairo Quintana (Colombia): 200