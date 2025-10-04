Egan Bernal tuvo una espectacular actuación en el Giro de Emilia: Así quedaron los colombianos

Egan Bernal, el mejor colombiano en la edición 108 del Giro de Emilia. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Egan Bernal cumplió con una espectacular actuación en la edición 108 del Giro de Emilia, clásica italiana que se celebró este sábado con un exigente trayecto de 199.2 kilómetros.

El ciclista colombiano terminó en la cuarta posición de la jornada, a unos cuantos segundos del mexicano Isaac del Toro, quien sigue sumando títulos en su brillante 2025 con un tiempo de 4h46’10″, imponiéndose en el embalaje final al británico Thomas Pidcock.

El francés Lenny Martínez completó el podio, mientras que Egan cruzó la línea de meta a 5″, por delante del esloveno Primoz Roglic, con el mismo registro.

Noticia en desarrollo...