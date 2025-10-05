Así le fue a David Alonso en el GP de Indonesia de Moto2: Video del tremendo susto que dio

David Alonso no pudo sostener la buena clasificación que había logrado en el GP de Indonesia, en la que terminó en el segundo puesto solo por detrás del brasileño Diogo Moreira. El piloto colombiano sufrió una grave caída que lo sacó de competencia y encendió las alarmas por su estado físico.

Alonso partió segundo, pero no pudo mantener el ritmo de la carrera, por lo que perdió algunos puestos. Apenas en la sexta vuelta, en la curva dieciseis, el joven piloto luchaba por el quinto lugar, cuando tras tomar el giro a la derecha salió casi que eyectado de su moto y dio algunas vueltas por los aires.

Se golpeó en la cabeza y la moto dio contra su espalda, pero por fortuna no sufrió ningún inconveniente físico. Vale la pena mencionar que en la clasificación también sufrió una caída, pero menos aparatosa que la de la carrera principal.

Así fue la caída de David Alonso en el GP de Indonesia

¿Qué dijo David Alonso sobre la caída?

Alonso confesó que le costó tomar el ritmo de carrera y cuando trató de presionar, sufrió el desenlace ya conocido.

“Hoy la carrera ha durado poco. En las primeras vueltas he intentado salir un poco más activo y me he sentido mejor en las frenadas. Me estaba costando mucho mantener el ritmo con los pilotos de delante e iba muy al límite. He abierto un poco más el gas y me he caído, afortunadamente estoy bien y no me ha pasado nada”, dijo al respecto.

¿Quién ganó la carrera del GP de Indonesia?

El triunfo se lo volvió a llevar el brasileño Diogo Moreira, quien dominó desde la vuelta 1. El podio se completó con el español Izan Guevara, a 7 segundos de diferencia, y Aron Canet, a poco más de 9.

Vale la pena mencionar que Daniel Holgado, compañero de Alonso en el Aspar Team, también sufrió caída, por lo que los dos pilotos no pudieron completar la carrera.

¿Cómo quedó el Mundial de Moto2?

El español Manuel González sigue siendo el líder de la clasificación de Moto2, aunque Diogo Moreira ya le pisa los talones en la lucha por el primer puesto. Alonso, por su parte, se mantuvo en la casilla 11 con 97 unidades.

Posición Piloto Puntos 1. Manuel González 258 2. Diogo Moreira 229 3. Arón Canet 202 11. David Alonso 97

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso en Moto2?

El próximo reto será el GP de Australia, que se correrá del 17 al 19 de octubre. Una vez concluida esta carrera en suelo oceánico, restarán solamente dos carreras para terminar el mundial, las cuales serán en Malasia y Portugal.