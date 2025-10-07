Dos personas fallecidas y más de 60 heridas durante las corralejas en Sabanalarga

Las tradicionales fiestas taurinas en el municipio de Sabanalarga dejaron un saldo de 77 personas heridas y dos fallecidas, según el reporte preliminar entregado por los organismos de socorro que atendieron las emergencias durante los seis días de celebración.

El balance fue entregado por la Defensa Civil, que estuvo presente con un equipo de entre 10 y 12 voluntarios por jornada, además de la presencia de dos médicos y tres auxiliares de enfermería para brindar atención en el sitio. El puesto de mando unificado (PMU) estuvo integrado por el Secretario del Interior, la Secretaría de Salud, el personero municipal y el Comité de Gestión del Riesgo.

Dos fallecidos durante las fiestas

De acuerdo con los reportes, una de las víctimas mortales fue un joven soldado de entre 18 y 20 años, oriundo del municipio de Arjona, Bolívar, quien fue corneado por un toro el primer día de las fiestas. El joven permaneció varios días en la UCI de la Clínica San Rafael, donde finalmente falleció.

El segundo fallecido perdió la vida tras un enfrentamiento dentro del ruedo, siendo trasladado a la Unidad de Urgencias del Hospital de Sabanalarga, donde se confirmó su deceso.

Las autoridades del municipio indicaron que el número de heridos corresponde únicamente a las atenciones realizadas en el lugar del evento, mientras que los casos remitidos a centros asistenciales son manejados por cada institución médica.

Los organismos de socorro reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto por la vida durante estas celebraciones, que, pese a su arraigo cultural, siguen dejando víctimas año tras año.