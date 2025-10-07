Confirmado posible rival de Selección Colombia en cuartos de final del Mundial Sub-20

La Selección Colombia avanzó en el primer puesto del Grupo F de la Copa del Mundo Sub-20 2025, que se desarrolla en Chile. ‘La Tricolor’ consiguió esta hazaña tras dos empates y una victoria en la fase de grupos.

Su rival en los octavos de final será Sudáfrica, que clasificó en el segundo puesto del Grupo E. El compromiso está programado para el miércoles 8 de octubre desde las 2:30 pm (hora Colombia).

Noticia relacionada: ¿Colombia llega a la final del Mundial 2026? Pibe Valderrama fue contundente sobre la Tricolor

Posible rival de Selección Colombia en cuartos de final del Mundial

España derrotó 1-0 a Ucrania en la apertura de los octavos de final, y será el rival de Colombia o Sudáfrica en la búsqueda de un cupo a la semifinal.

Este enfrentamiento está agendado para el sábado 11 de octubre.

Fixture de fase final de la Copa del Mundo Sub-20

Le puede interesar: Gigante de Europa habría enviado ojeadores al Mundial Sub-20 para seguir a Neiser Villarreal

Argentina, Paraguay, Colombia y Chile son las selecciones sudamericanas que continúan en competencia, luego de la histórica eliminación de Brasil en la primera fase del campeonato.

Chile será el primero en jugar por el cupo a cuartos de final, y lo hará el 7 de octubre desde las 6:00 pm ante México.

Mañana, en el mismo horario de ‘La Tricolor’, Argentina buscará lo propio frente a Nigeria.

Una vez finalicen estos partidos, Paraguay chocará con Noruega, y espera vencerlo para instalarse en los cuartos de final.

Así avanza el cuadro final de la Copa del Mundo Sub-20

Lea también: Colombia, por el paso a cuartos del Mundial Sub-20: ¿Cuántas veces ha clasificado a esta fase?

Conmebol podría colocar a la mitad de los participantes en los cuartos de final, convirtiéndose en la confederación con mayor número de representantes en esta instancia.

Cabe mencionar que España es la primera selección clasificada a los cuartos de final.