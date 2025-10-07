¿Colombia llega a la final del Mundial 2026? Pibe Valderrama fue contundente sobre la Tricolor

La Selección Colombia jugará sus primeros dos partidos amistosos previo a la Copa Mundial este 11 y 14 de octubre frente a las selecciones de México y Canadá, respectivamente, en Estados Unidos. La mayoría de jugadores ya han llegado al hotel de concentración y se espera que en el transcurso de este 7 de octubre se una Kevin Castaño, Juan Portilla, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, entre otros.

Luego de que los dirigidos por Néstor Lorenzo consiguieran su cupo directo al Mundial 2026 en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. El Pibe Valderrama, tres veces mundialistas reveló hasta qué instancia podría llegar la Tricolor en el campeonado más grande del fútbol.

Las declaraciones del Pibe Valderrama

En una entrevista con Fútbol de Primera en Estados Unidos, el Pibe destacó que Colombia podría ser una de las selecciones favoritas para el próximo Mundial que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio ya que tienen el potencial para disputar la final del campeonato.

“El objetivo debe ser claro: la final. Siempre he sido serio y comprometido cuando hablo de la Selección. No es presión, ya es hora”, reveló Valderrama.

Para el tres veces mundialistas hay dos jugadores en Colombia que deben estar convocados sí o sí para disputar la Copa del Mundo, pues sin la participación de ellos, la Tricolor baja el nivel: “No pueden faltar dos: James y Luis Díaz. Ellos no pueden faltar (...) James es la calidad de la Selección. Cuando la Selección juega sin James, juega distinto. Y no para mejor, para peor”.

Por último, Valderrama señaló que Néstor Lorenzo había encontrado el goleador que le hacia falta al seleccionado y reconoció que ve a Luis Suárez como el “9 titular”: “A Colombia le faltaba gol, pero llegó uno y en un partido metió 4. Tienes que meterlo para que siga haciendo goles (...) Yo siempre digo, en el fútbol hay que estar listo. Ahí está, le dieron el chancecito”.