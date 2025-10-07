Arlen Banguero, quien cometió el polémico penal a Alfredo Morelos: “Me siento maltratado”

El penal cobrado a Atlético Nacional sobre el final del partido ante Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja dio mucho de qué hablar. Alfredo Morelos cayó en el área ante un agarrón que aparentemente no fue lo suficiente contundente, sin embargo, el juez central, tras la revisión de la acción en la pantalla VAR, decidió cobrar la infracción.

Le puede interesar: Revelan polémico audio del VAR del penal sancionado a Nacional contra Boyacá Chicó

En diálogo con El VBar Caracol, Arlen Banguero, quien fue el infractor, se refirió a la jugada. Aseguró que no fue un contacto como para derribar a un delantero de la talla de Morelos, así como que se sintió maltratado por esa jugada.

“Fue una jugada muy rápida en la cual me pone el cuerpo por delante, pero él al sentir el contacto se tira de una. En el VAR y en la repetición se ve como una jugada fuerte, pero es la presencia, yo le pongo la mano en el pecho y él se tira y se da el penal”, inició diciendo.

👀🚨“Desde ayer he visto la jugada muchas veces y Morelos SE TIRA”: Arlen Banguero, defensa central del Boyacá Chicó



📻🔥Sintonice la entrevista en #ElVBarCaracol EN VIVO, aquí: https://t.co/8oU1M2oZ1D pic.twitter.com/e639zWtwqy — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 6, 2025

Sobre la contextura de Morelos y lo difícil que es derribarlo, aseguró: “Es un jugador muy difícil de tumbar, es de los más fuertes a los que he enfrentado y para tumbarlo de un jalón es imposible, es un tipo que pesa por encima de los 90 kilos y no tiene lógica que lo hubiera tumbado yo. Es algo que no concuerda”.

Nacional salvó un punto contra el Chicó con un polémico penalti: repase acá el partido

“La he mirado muchas veces desde ayer y lo que pienso es que al sentir un contacto leve y al ver que no llegaba al balón, se tira. El contacto abajo… nunca lo toco, y arriba es un contacto que suele pasar entre defensor y delantero, no fue tan fuerte como para un penal“, agregó.

Por su parte, agregó que con ese penal perjudicaron el trabajo que hizo en el partido el conjunto boyacense. “Me siento maltratado porque habíamos hecho un trabajo correcto, un partido sufrido, habíamos luchado mucho para sacarlo adelante y la verdad molesto que nos piten un penal de esos”.

Chicó y la molestia por el penalti sancionado a Morelos: “Nacional no necesita que le regalen nada”

Finalmente, fue contundente al decir: “Me genera un poco de molestia, porque ellos son Nacional, nosotros somos Chicó y sale él favorable, él al sentir el contacto se tira. Genera insatisfacción, al él creerse vivo, perjudica un equipo y los árbitros toman la decisión que no es correcta”.