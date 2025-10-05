Córdoba y sus Juegos Departamentales: inauguración sin precedentes sobre el Río Sinú

Montería

Bajo un cielo iluminado por drones y con el majestuoso río Sinú como testigo, Córdoba inauguró este sábado una edición histórica de sus Juegos Departamentales y Paradepartamentales.

La Plaza Cultural del Sinú fue el epicentro de una ceremonia que combinó el desfile de más de 4.600 deportistas de los 30 municipios, la energía de artistas locales y nacionales, y anuncios significativos para el futuro del deporte cordobés, todo liderado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

La jornada inició con un vibrante desfile de las delegaciones por la Avenida Primera, desde la calle 21 hasta la Plaza María Varilla. El gobernador Zuleta Bechara, en un gesto de cercanía, interactuó con los atletas y sus familias antes del acto oficial, fotografiándose y bailando con ellos, capturando el espíritu de integración que permeó el evento.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, acompañó a las delegaciones. Ampliar

Invitados de lujo

La ceremonia contó con la presencia de leyendas del deporte colombiano como el exfutbolista Faustino “El Tino” Asprilla, la medallista olímpica Catherine Ibargüen y el pedalista Álvaro Hodeg, quienes en conjunto resaltaron la visión del Gobierno departamental para crear escenarios de desarrollo deportivo.

Sobre las aguas del Sinú, una innovadora tarima flotante albergó el espectáculo, conducido por Tatán Mejía y Maleja Restrepo. La música de Miguel Bueno, Altafuya, Jader El Tremendo, Aria Vega y Juan Duque puso el ritmo a una noche donde la tecnología robó la atención con un show de drones que escribió en el firmamento el nombre del certamen: V Juegos Departamentales y Paradepartamentales. Este despliegue tecnológico sirvió como una alegoría a las altas metas de los participantes.

Entre los momentos más conmovedores, destacó el reconocimiento al paratleta Juan Sebastián Gómez Coa, subcampeón mundial en Nueva Delhi, India.

En una llamada en directo, el gobernador Zuleta le anunció que será beneficiario de una de las 100 viviendas que la administración construirá en 2026 para deportistas destacados. Este anuncio se amplió minutos después, cuando el mandatario, acompañado de la gestora social Valeria Vega, declaró que a partir del próximo año se edificarán 100 viviendas para los medallistas cordobeses en los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027.

Una jornada emocionante

La encargada de encender el pebetero, simbolizando el inicio de las justas, fue la excampeona mundial de boxeo Liliana Palmera. Al dirigirse a los presentes, el gobernador Zuleta Bechara enfatizó el propósito del evento: “Esta gran inauguración marca el comienzo de 22 días de competencias, integración y orgullo regional.

Los Juegos Departamentales y Paradepartamentales no solo nos preparan para los Nacionales de 2027, sino que nos dejan una reserva deportiva sólida, con jóvenes que representan el futuro del deporte cordobés”.

Las competencias se desarrollarán durante 22 días en los municipios de Montería, Ciénaga de Oro, Cereté, Lorica y San Antero, reuniendo a más de 6.000 atletas. Se disputarán 36 disciplinas, 32 convencionales y 4 paralímpicas, con el apoyo de 1.033 directivos, entrenadores y equipos de salud.

Juegos Departamentales de Córdoba en su jornada inaugural. Ampliar

Juegos, un símbolo

Luis Gabriel Aldana Dumar, director de Indeportes Córdoba, reflexionó sobre el trasfondo del evento: “Más allá de las cifras, estos Juegos son un símbolo. Representan que el deporte es la mejor inversión en desarrollo humano, inclusión y esperanza. Cada disciplina, cada escenario y cada esfuerzo individual hacen parte de una siembra colectiva que fortalecerá las bases del deporte cordobés”.

Esta quinta edición introduce novedades significativas, como la incorporación de nuevas disciplinas, la ampliación de escenarios paradeportivos y un sistema digital de registro y resultados en tiempo real para un seguimiento ágil y transparente.

Con un componente de inclusión fortalecido y una participación récord, los juegos se perfilan como el semillero que proyecta a Córdoba en el firmamento del deporte nacional.