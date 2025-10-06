Zuluaga:“ Le dije a Petro que evitara sentarse con Iván Mordisco; es un cáncer que haría metástasis”

El precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga, para hablar sobre cómo ha sido el proceso de Paz Total en Colombia.

El exgobernador Zuluaga enfatizó que el departamento del Meta se vio bastante afectado con el conflicto y que los grupos armados y que la Defensoría del Pueblo reveló que más 70% del territorio nacional está bajo control de las organizaciones criminales.

“La guerra ya no es en Mapiripán ni en los Montes de María, hoy los pepes y los costeños tienen de rodillas a Barranquilla, hoy la Y, los flacos, la mazamorrera, la empresa, tienen de rodillas a Cali. El tren de Aragua se metió a las localidades de Bogotá, en el Meta” afirmó Zuluaga.

Además, el precandidato destacó que fue el primer colombiano en decirle al presidente Gustavo Petro, que no se sentara con Iván Mordisco, Iván Márquez, Calarcá “Esos mugres no nacieron en este gobierno, pero si se fortalecieron en este gobierno” (...) “Le dije que no se sentara con ese mugre que lo conocemos en el Meta y es un cáncer que podía hacer metástasis en Colombia”

Presencia de Iván Mordiscó en Colombia

Por otro lado, el precandidato afirmó que Iván Mordisco se encuentra en el 50% del territorio de Colombia " casi que atiende en Jamundí" afirmó Zuluaga.

Frente a las cifras de violencia, orden público, inseguridad y masacres, Zuluaga enfatizó que este gobierno descalifica todo lo que no le conviene , así sean británicos, la defensora del pueblo o los precandidatos. “La inseguridad se está comiendo a este país” destacó.