Zuluaga: “un presidente no puede gobernar ni borracho ni trabado; yo me haría una prueba”

Un grupo de exgobernadores y exalcaldes ha iniciado un proceso de unidad en Colombia, buscando consolidar una candidatura de centro para las elecciones de 2026. Han invitado a otros candidatos que están recolectando firmas a unirse a una consulta en marzo de ‘La Fuerza de las regiones’ . Este grupo se distingue por su enfoque en la unidad, la cual consideran un mandato de la gente.

De acuerdo con el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, inicialmente, el grupo consideró la posibilidad de involucrar a partidos políticos, pero esta opción se ha diluido debido a la falta de claridad por parte de los partidos sobre sus propios candidatos. Por lo tanto, han decidido no perder la oportunidad de avanzar en un proceso de unidad independiente.

“Si yo soy presidente lo que haría es ir a hacerme una prueba"

Los exgobernadores han criticado a otros precandidatos por realizar “shows” o actos para ganar popularidad sin propuestas de fondo. En contraste, ellos mismo realizaron una prueba de toxicología, la cual presentaron el día de la inscripción de su candidatura.

Esta acción se enmarca en la postura de que el presidente de Colombia debe estar “en sus cinco sentidos” para gobernar al país. Argumentó que, al igual que a los pilotos se les hacen pruebas, un presidente que maneja la vida de 52 millones de colombianos debe estar sobrio y lúcido.

“Uno del el país no lo puede gobernar ni borracho ni trabado, de verdad. Eso lo puede hacer cualquier persona. O sea, usted está señalando que el presidente actual Yo lo que estoy diciendo es que ningún presidente Está necesario puede gobernar ni borracho ni trabado y hay muchas especulaciones. Si yo soy presidente lo que haría es ir a hacerme una prueba y demuestro que no”, añadió.

Zuluaga enfatizó que no se trata de no poder disfrutar o tomar una cerveza, sino de la seriedad que requiere la gobernanza del país. Su prueba de toxicología, según ellos, demuestra que están “limpios” y aptos para la presidencia.

“Es cerrar el circo, no cambiar de payaso”

Con esta acción, buscan diferenciarse de lo que consideran “payasadas y shows” en la política. Su lema es “cerrar el circo, no cambiar de payaso”, lo que refleja su deseo de un enfoque más serio y sustancial en la política.

Para Zuluaga, la propuesta de este grupo se centra en una visión de país que incluye la reactivación económica, la generación de empleo y, fundamentalmente, la recuperación del territorio que, según ellos, ha sido entregado a “bandidos y criminales”.

En resumen, este grupo de exgobernadores y exalcaldes buscan consolidar una candidatura de centro a través de la unidad, la seriedad en la política y propuestas concretas para el país, destacando su compromiso con la sobriedad y la lucidez en el ejercicio del poder.

Reviva Sin Anestesia con Juan Guillermo Zuluaga