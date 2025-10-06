No podemos seguir mirando hacia Gaza, es un distractor mientras el país está en llamas: Zuluaga

Lo que está pasando en Gaza es un genocidio pero tenemos que ver hacia dentro de nuestro país- Cortesía: Caracol Radio

El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre Gaza y lo que está pasando en Colombia en cuento a las marchas que se están realizando en nuestro país y la importancia que se le está dando a la guerra de afuera.

“No han mirado el Catatumbo, el Cauca, Nariño y lo que pasa en el Arauca. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio, pero no podemos descuidar nuestra casa y preocuparnos por los demás” aseguró Zuluaga.

El exgobernador indicó que en el país volvió el secuestro, aumentaron las masacres se quintuplicaron las extorsiones: “El país está en llamas”, también dijo que la Defensoría del Pueblo ha afirmado que más de 756 municipios de Colombia están en manos de organizaciones criminales: ¿Seguimos mirando para Gaza?, eso es un distractor, puntualizo el exgobernador.

Cabe recordar que se está hablando de este tema por las veces que el presidente Petro se ha manifestado a favor de Palestina, en un reciente caso cuando apoyó las protestas en Nueva York contra Benjamin Netanyahu e indicó que “Colombia está unida a Palestina”

Sobre la violencia y la paz total dijo que la guerra ya no es en los Montes de María, sino en las ciudades, hay diferentes organizaciones que tienen de rodillas a Barranquilla, Cali, Meta y Bogotá. “Yo creo que fui el primer colombiano que le dijo a Petro que no se sentara a hablar con Iván Mordisco”

Juan Guillermo Zuluaga habló también de las protestas en el país y comentó que él regresaría al ESMAD, pero recargado: “Yo voy a tener una oficina de diálogo social potente para dialogar con todo el que quiera, no vamos a dejar que nos la monte el que quiera, no es justo que haya personas caminando cuatro o cinco horas por las manifestaciones que están armando”: afirmó Zuluaga.

