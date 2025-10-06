No queremos que vuelva a llegar alguien que odia las regiones, no hay comunicación con Petro: Zuluaga
El exgobernador Juan Guillermo Zuluaga habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre el tipo de comunicación que tienen las regiones con el presidente Petro
El exgobernador Juan Guillermo Zuluaga habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre las conversaciones que deberían mantener las diferentes ciudades con el Gobierno Nacional.
Al preguntársele por esa comunicación indicó que: “No existe esa comunicación por eso es que nosotros defendemos con tanto ahínco los temas de autonomía y la descentralización porque no queremos que vuelva a llegar un personaje que odia a las regiones, que no quiere a Antioquia, que no quiere a Barranquilla, que no le para bolas al llano. Los alcaldes y gobernadores ya renunciaron a venir a Bogotá porque aquí no los atienden”. Afirmó.
También aseguró que cuando el Gobierno va a las regiones, no habla con sus autoridades, por eso, uno de los actos de gobierno más importantes que él realizará, el 07 de agosto, luego de ser elegido será: “reunir a los 32 gobernadores de Colombia con su alcaldes para tener jornadas de trabajo para recuperar el tiempo perdido, que este gobierno les ha quitado y les ha impedido el crecimiento a las regiones de Colombia” puntualizó Juan Guillermo Zuluaga.
