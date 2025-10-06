No queremos que vuelva a llegar alguien que odia las regiones, no hay comunicación con Petro: Zuluaga

El exgobernador Juan Guillermo Zuluaga habló en Sin Anestesia de La Luciérnaga sobre las conversaciones que deberían mantener las diferentes ciudades con el Gobierno Nacional.

Lea también: Los contratos de concesión de la vía al Llano deben ser renegociados: Juan Guillermo Zuluaga

Al preguntársele por esa comunicación indicó que: “No existe esa comunicación por eso es que nosotros defendemos con tanto ahínco los temas de autonomía y la descentralización porque no queremos que vuelva a llegar un personaje que odia a las regiones, que no quiere a Antioquia, que no quiere a Barranquilla, que no le para bolas al llano. Los alcaldes y gobernadores ya renunciaron a venir a Bogotá porque aquí no los atienden”. Afirmó.

Le puede interesar también: No podemos seguir mirando hacia Gaza, es un distractor mientras el país está en llamas: Zuluaga

También aseguró que cuando el Gobierno va a las regiones, no habla con sus autoridades, por eso, uno de los actos de gobierno más importantes que él realizará, el 07 de agosto, luego de ser elegido será: “reunir a los 32 gobernadores de Colombia con su alcaldes para tener jornadas de trabajo para recuperar el tiempo perdido, que este gobierno les ha quitado y les ha impedido el crecimiento a las regiones de Colombia” puntualizó Juan Guillermo Zuluaga.

Lea más información: Zuluaga:“ Le dije a Petro que evitara sentarse con Iván Mordisco; es un cáncer que haría metástasis”

Reviva la entrevista de Sin Anestesia de La Luciérnaga con Juan Guillermo Zuluaga: