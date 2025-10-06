Video: Miguel Ángel Borja se reencuentra con el gol, pero River vuelve a perder en Argentina

Miguel Ángel Borja se sacudió de una mala racha y se reencontró con el gol en River Plate después de 15 partidos. Pese a la anotación del colombiano, el equipo de Marcelo Gallardo volvió a ser derrotado en el campeonato local.

Borja se hizo presente en el marcador en apenas 10 minutos, aprovechando un pase preciso de Juan Fernando Quintero para ingresar al área y rematar de pierna derecha a ras de pasto ante la salida del portero Jorge Broun.

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!



¿Hace cuánto no marcaba Miguel Ángel Borja?

La última vez que Miguel Ángel Borja había festejado un gol con River Plate había sido el pasado 13 de julio, hace casi tres meses, cerrando la victoria 3-1 sobre Platense a los 90+1 minutos. El cordobés anotó un segundo tanto; no obstante, la acción fue anulada por una posición adelantada de Facundo Colidio.

¿Quiénes hicieron los goles de Rosario Central?

Rosario Central le dio vuelta al marcador con anotaciones de Franco Ibarra, a los 21 minutos, y de Ignacio Malcorra, a los 57. El Millonario se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Juan Portillo a los 39 minutos, debido a una doble amonestación.

Con esta derrota, la quinta en los últimos seis partidos, River Plate es cuarto del Grupo B del campeonato argentino con 18 puntos, superando a su rival de turno por goles, puesto que con el triunfo Rosario igualó la línea de 18 unidades.