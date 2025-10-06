Universidades otorgan becas doctorales enfocadas en el Pacífico

Con el propósito de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la región, cuatro universidades del suroccidente colombiano se unieron para ofrecer nuevas oportunidades de formación avanzada.

La Convocatoria “Beca Doctoral Formación de Alto Nivel por el Pacífico” busca impulsar a investigadores que contribuyan desde sus tesis al desarrollo sostenible, la innovación social y la construcción de paz en los territorios del litoral.

“En el puntaje de la calificación de los aspirantes hay un puntaje diferencial donde se otorgan puntos adicionales para personas provenientes de los cuatro departamentos del Pacífico”, explicó Marcela Arrivillaga, directora de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Formación con enfoque territorial

Serán 45 becas doctorales 100% financiadas, gracias al apoyo del Sistema General de Regalías y Minciencias, que permitirán formar investigadores comprometidos con las realidades y desafíos de la región.

Las becas cubrirán los costos académicos y promoverán la generación de conocimiento que responda a las demandas locales, desde la sostenibilidad ambiental hasta la innovación tecnológica.

La directora Marcela Arrivillaga destacó que los aspirantes deberán contar con admisión previa a alguno de los programas doctorales de las universidades participantes.

Requisitos y enfoque de impacto

Podrán participar profesionales colombianos admitidos en un programa de doctorado de alguna de las cuatro universidades aliadas, quienes deberán presentar una propuesta de tesis doctoral orientada a las necesidades territoriales del Pacífico.

El objetivo es que cada proyecto doctoral contribuya al fortalecimiento de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, con impacto directo en las comunidades y sectores estratégicos de la región.

“Esto significa impactar directamente temas como energía, salud, construcción de paz, sostenibilidad y restauración ecológica”, resaltó la directora Arrivillaga.

Convocatoria

Los interesados podrán consultar los términos de referencia a partir de este 6 a el 31 de octubre en los canales digitales de las universidades aliadas.

Esta convocatoria representa una oportunidad única para que profesionales del Pacífico colombiano fortalezcan sus trayectorias académicas y aporten desde la investigación al desarrollo integral de sus territorios.